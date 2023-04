Dopo lo scalpore che ha sollevato la fuga di notizia partita dal Pentagono Usa, che sta letteralmente mettendo in crisi la diplomazia internazionale a causa delle scottanti informazioni diventate pubblica ,sembra essere arrivata a un punto di svolta, nonostante non sia ancora stato svelato il nome del soggetto che ha divulgato la documentazione riservata, si è arrivati però a una possibile ricostruzione della vicenda.

Stando a quanto rivelato dal Washington Post, che ha avuto modo di parlare personalmente e avere informazioni dirette da chi sembra conoscere personalmente il soggetto che ha gettato nel caos la diplomazia internazionale e generato un meccanismo complicato nella diplomazia Usa, si evince che è stata depredata delle sue metodologia di spionaggio, ma anche delle informazioni sensibili inerenti la guerra tra Russia e Ucraina, e tutto ciò che ruota intorno ad alleati e nemici, si sta rivelando un problema importantissimo e questo non sembra fosse lo scopo di chi ha architettato e attuato questa manovra.

Le informazioni emerse parlano di un giovane ragazzo appassionato di armi che ha utilizzato un gruppo di utente online, divenuti poi i suoi seguaci, per condividere le informazioni in suo possesso in quello che è divenuto poi un vero e proprio gruppo più ristretto e riservato, che è stato definito dalla fonte come una famiglia.

I documenti trafugati e condivisi hanno creato problematiche importanti, sia riguardo il conflitto in Ucraina ma hanno anche complicato estremamente la vita ai funzionari statunitensi che non hanno nascosto la preoccupazione in merito alla fuga di queste notizie e sul come potrebbero essere utilizzate.

Ecco chi si nasconderebbe dietro alla fuga di notizie dal Pentagono

Come sopracitato il Washington Post ha avuto modo di entrare all’interno di un gruppo creato per l’appunto da colui che ha sospettato di aver trafugato informazioni sensibili dell’intelligence Usa per poi condividerle e ha svelato che il gruppo sul quale sono stati condivisi i documenti online si è formato nel momento in cui la pandemia ha bloccato la comunità internazionale.

Questo gruppo di giovani ha in comune la passione per le pistole e per le forniture militari ma anche la fede in Dio. Nel 2020 una dozzina di ragazzi hanno creato una club house alla quale era possibile accedere soltanto su invito su una piattaforma popolare tra i giocatori online ovvero Discord.

Secondo il membro del gruppo ascoltato, lo scorso anno i partecipanti alla Club House non hanno prestato più di tanto attenzione e riguardo i documenti che il giovane leader del gruppo chiamato OG ha condiviso con il gruppo.

Le parole utilizzate nei post condivisi dal leader non sono state accolte con familiarità e, soprattutto, non sono state capite dai membri del club. OG ha spiegato ai ragazzi che la documentazione inviata conteneva segreti governativi che sono tenuti nascosti al popolo.

Il secondo un membro del gruppo che ha letto minuziosamente ogni messaggio e centinaia di carte inoltrate da OG, nel corso degli ultimi mesi, ha precisato in merito che all’apparenza si mostravano inizialmente come trascrizioni quasi letterali di documenti riservati dell’intelligence Usa. Stando a quanto riferito dal sostenitore di OG, i documenti sarebbero stati recuperati all’interno di una base militare dove il capo del gruppo lavorava, ma nonostante le domande da parte dei seguaci non ha mai rivelato In quale base.

OG ha precisato ai membri del gruppo di essere stato all’interno di una struttura protetta, nella quale non era permesso trasportare con sé dispositivi elettronici, che potevano essere utilizzati, per l’appunto, per trafugare informazioni riguardanti gli Usa, altamente sensibili, all’interno delle reti informatiche del governo.

Secondo la versione dell’uomo che ha condiviso la documentazione con questi giovani, si tratta di informazioni altamente riservate e fino ad una tale segretezza da avere al proprio interno il timbro no forn ovvero una sigla che indica che la documentazione non può essere fatta visionare a cittadini stranieri. Ha spiegato di aver dovuto lavorare moltissimo per tradurre tanta documentazione dato che per trascriverle ha utilizzato un linguaggio informativo molto complicato.

Tutto ciò è avvenuto durante la pandemia da COVID-19 e questo luogo virtuale ha fornito a questi giovani adolescenti un luogo di riparo e di ritrovo durante un periodo complicato e distaccato dal mondo esterno.

Secondo le notizie emerse i membri del gruppo si ritrovavano ogni giorno, come se fossero in un qualsiasi luogo concreto, per scambiarsi battute scherzi e chiacchiere oziose sul web.

Oltre a trascorrere tempo in compagnia OG ha anche avuto modo di tenere una sorta di conferenza, dove informava i suoi compagni e la fonte ha dichiarato che OG sembrava possedere conoscenze privilegiate negli Usa, ma anche la possibilità di proteggerne dal mondo esterno.

Il membro del gruppo ha riferito che: “È una persona intelligente. Sapeva cosa stava facendo quando ha pubblicato questi documenti, ovviamente. Non si trattava di perdite accidentali di alcun tipo”.

Gli argomenti toccati dal leader del gruppo online hanno rivelato notizie sensibili che soltanto chi ha superato i controlli attuati dal leader stesso poteva ricevere Il permesso e di conseguenza accedere alle informazioni.

All’interno di questi documenti sembravano essere riportate informazioni in merito agli spostamenti dei politici ma anche informazioni importanti riguardo alle strategie militari e dettagliate analisi geopolitica.

Sono state condivise anche in formazioni sugli sforzi esteri per interferire sulle elezioni statunitensi. Approfondimenti il ragazzo secondo il Washington Post ha riferito in merito che “Se puoi pensarlo, era in quei documenti.”

Viene precisato che si è trattato soltanto dell’inizio e dai post iniziali non era possibile prevedere il fiume di informazioni che è stato poi presentato da OG, che ha deciso nel momento in cui la trascrizione di tutta la documentazione ottenuta è diventata troppo faticosa, di postare direttamente le foto della documentazione ufficiale. Qualcosa che è esploso soltanto nelle ultime settimane ma che si protrae da mesi e mesi e che ha gettato nel caos la diplomazia statunitense e soprattutto mette a rischio e in serio pericolo i rapporti bilaterali degli Stati Uniti con determinate nazioni tirate in ballo dai rapporti di intelligence.

Un membro del gruppo di oggi accettato di parlare per molte ore e in diverse occasioni con il giornalista del Washington Post precisando però di voler rimanere nell’anonimato più assoluto e il giornale riferisce che il membro del gruppo Discord non ha la maggiore età e per avere le informazioni ottenute è stato necessario avere l’autorizzazione della madre.

Non si tratta però dell’unica persona che ha rivelato informazioni sul gruppo discord ed è stato condiviso .

Anche il secondo membro del gruppo ha rivelato di conoscere il nome del leader OG e di essere a conoscenza del luogo appartenenza e anche dell’edificio in cui lavora. Nonostante ciò entrambi hanno precisato che non hanno intenzione di rivelare il nome dei loro leader nonostante l’FBI sì è mobilitato per cercarlo.

L’addetta stampa del Pentagono Sabrina Singh ha riferito in merito alla questione che: “È stato avviato uno sforzo interagenzia, incentrato sulla valutazione dell’impatto che questi documenti fotografati potrebbero avere sulla sicurezza nazionale degli Stati Uniti e sui nostri alleati e partner”.

La piattaforma Discord ha sottolineato in una dichiarazione che sta collaborando con gli inquirenti e ha rifiutato di fornire informazioni in merito.

Il Wp ha precisato di aver avuto modo di esaminare 300 foto di documenti la maggior parte non sono stati resi pubblici ma anche i documenti di testo, che si presume abbia scritto OG e una registrazione audio, che i due ragazzi appartenenti al gruppo Discord hanno detto appartenere al leader e registri che mostrano la corrispondenza e le comunicazioni quotidiane con il presunto truffatore di informazioni Usa.

Si vince chiaramente dai racconti come i membri del gruppo online fossero impressionati dalle capacità di OG di riuscire a prevedere quali sarebbero stati i titoli dei giornali quasi comunicando abilità profetiche e l’importanza che dava al fatto di condividere informazioni tenuta fino segreta e che i membri del gruppo non avrebbero mai potuto scoprire se non assieme lui.

Le fonti spiegano che a loro avviso OG potrebbe avere circa vent’anni e hanni riferito, inoltre, che è una persona in forma addestrata ed armata, sottolineando che racchiude in sé tutto ciò che uno potrebbe aspettarsi da una sorta di folle.

Dalla documentazione è emerso anche un video che ritrae una persona individuata come ho oggi le membri del gruppo che si trova all’interno di un poligono di tiro e spara impugnando grosso fucile. Si sentono anche urla razziste e insulti antisemiti rivolti alla telecamera prima di sparare al bersaglio.

Analizzando ciò che è emerso dalle fonti si vede un chiaro coinvolgimento e una sorta di manovra psicologica atta a conferire la certezza agli adolescenti di essere unici e di avere la possibilità di accedere ad informazioni a riservate, che li elevavano a un gradino differente dal resto dei loro compagni e cittadini. OG ha creato una sorta di gerarchia all’interno di questo gruppo di scorte e il periodo nel quale si sono svolti i fatti e la posizione mentale dell’epoca ha generato un meccanismo che simula uno pseudo obbligo di obbedienza da parte dei seguaci di oggi che lo ritengono un amico fraterno.

Secondo uno dei membri di Discord, la figura di OG rappresentava per lui una sorta di zio o una figura paterna in grado di proteggerli e ha riferito in merito a ciò che: “Ero una delle pochissime persone nel server in grado di capire che questi [documenti] erano legittimi. Mi sembrava di essere in cima al Monte Everest”.

Riferendo che in quel momento si sentiva: “come se fossi al di sopra di tutti gli altri in una certa misura e che… sapevo cose che loro non sapevano.”

La seconda fonte ha incontrato OG, quattro anni fa, all’interno di un altro server Usa che è stato creato per i fan di Oxide, ovvero un popolare streamer di youtube che condivide video su forniture militari munizioni e comunque strettamente in ambito bellico.

Ha spiegato che un gruppo ristretto di membri più accaniti ha deciso che il server era troppo affollato ed era necessario trovare un posto più tranquillo per poter approfondire le tattiche sui videogiochi e così si è formato un gruppo più ristretto che si è distaccato dal primo server.

Così i seguaci di OG di Oxide si sono riuniti all’interno del server privato Discord che hanno chiamato “Thug Shaker Central” che era controllato per l’appunto da OG come amministratore.

Il membro del gruppo ha sottolineato: “Siamo cresciuti tutti molto vicini gli uni agli altri, come una famiglia unita. Dipendevamo l’uno dall’altro“.

Il giovane membro ha confessato anche che gli altri partecipanti a questo gruppo lo hanno sostenuto e appoggiato in un delicato momento dove la depressione lo ha raggiunto e sono stati un importante punto di appoggio per superare momenti difficili reali di vita quotidiana.

Ha precisato il leader indiscusso era OG e lo ha definito come severo. All’interno del gruppo è stato creato un ordine gerarchico e lo stesso leader imponeva ai membri una lettura approfondita delle informazioni riservate condivise.

Ha sottolineato che nel momento in cui l’attenzione degli altri soggetti a diminuita oggi si è infuriato moltissimo.

OG alla fine dell’anno ha precisato che aveva trascorso quasi un’ora al giorno a scrivere “questi post lunghi e prolissi in cui spesso aggiungeva annotazioni e spiegazioni per cose che noi normali cittadini non avremmo capito”.

Il giovane ha precisato che dopo che i documenti hanno smesso ad incutere scalpore nei membri dal clan lui: “Si è arrabbiato e ha detto in più occasioni, se voi ragazzi non avete intenzione di interagire con loro, smetterò di inviarli.”

A quel punto il leader del gruppo Discord ha cominciato ad utilizzare un’altra tattica ovvero invece di riportare la documentazione trascritta ha iniziato a scattare foto dei documenti autentici e le ha inserite all’interno del server, dato che così si presentavano in maniera più accattivante rispetto al rendering del testo scritto a mano.

Ciò che è emerso da quelle fotografia mostrava chiaramente dettagli bellici del conflitto in Ucraina, immagini satellitari Usa degli esiti dei bombardamenti, ma anche le traiettorie dei missili nucleari balistici nordcoreani che potrebbero riuscire ad arrivare negli Stati Uniti.

Oltre a ciò è stato mostrato un pallone spia cinese che fluttuava attraverso il paese a febbraio e la foto è stata scattata probabilmente da un aereo spia Usa. Assieme alla foto era correlata la descrizione della tecnologia utilizzata da Pechino all’interno del dispositivo.

Per mesi ogni settimana e ne sono emersi nuovi documenti da parte di oggi ma la pubblicazione delle foto piuttosto che della sua trascrizione lo ha esposto sicuramente ad un rischio maggiore anche se, sicuramente, ha richiesto meno tempo per la condivisione dei dati sensibili.

I membri del gruppo che hanno parlato col Washington Post hanno riferito di avere riconosciuto nelle foto mostrate in tv diverse tipologie di oggetti che avevano già visto nelle immagini pervenute dalla stanza di OG.

Nonostante si tratti di qualcosa di estremamente delicato e importante viene trattato da questi ragazzi con disinvoltura, anche se si tratta di informazioni custodite e sensibili del governo degli Stati Uniti. La fonte ha riferito in merito: “Se tu avessi documenti riservati, vorresti flettere almeno un po’, come hey, io sono il ragazzo grande. C’è un po’ di mettersi in mostra con gli amici, ma anche il voler tenerci informati.”

Sembra che sostanzialmente oggi abbia creato un luogo virtuale che riproduceva l’ambito strettamente segreto dove lavorava e riportava tutto ciò che a suo avviso era necessario che sapessero i membri del suo gruppo Discord.

Le foto fanno emergere particolari come una tastiera rossa, manuali per armi da precisione e una serie di dettagli che potrebbero essere utili agli inquirenti che stanno cercando di individuare OG.

Ciò che viene mostrato riporta mesi di dettagliate azioni da parte dei servizi segreti degli Usa e fornisce indicazioni anche su quanto siano riusciti a penetrare gli USA all’interno dell’esercito russo ma anche all’interno delle autorità russe stesse.

Ho mostrato inoltre che l’Egitto aveva in programma di vendere la Russia a decine di migliaia di razzi precisando che i mercenari russi si erano avvicinati alla Turchia, ovvero un alleato nato, per acquistare armi da utilizzare nel conflitto in Ucraina.

Le considerazioni tecniche emerse in merito alla vicenda dei documenti Usa

Dalle informazioni emerse sembra che almeno uno dei documenti sia stato stampato tramite Intellipedia ovvero un sistema di condivisione di informazioni che utilizzano le intelligence per collaborare e condividere rapporti. I documenti mostravano che ciò che pensava oggi del mondo corrispondeva alla realtà dei fatti.

Oggi ha sempre sostenuto coi membri del gruppo di non lavorare per nessun paese e di non essere ostile agli Stati Uniti.

La fonte ha riferito che: “Non è un agente russo. Non è un agente ucraino. La stanza sul server in cui ha pubblicato i documenti era chiamata “orso contro maiale” e la dicitura utilizzata sta proprio a mostrare che il leader non ha assunto nessuna posizione in merito al conflitto in Ucraina.

Secondo l’altro membro del gruppo il leader aveva una visione distorta del governo e delle autorità di intelligence che vedeva dominate da una forza di sinistra che ha a cuore il sopprimere il sapere dei cittadini e vuole tenerli all’oscuro della verità.

OG si è scagliato contro “l’esagerazione del governo” e ha spiegato hai compagni di non poter più stare a guardare mentre Il governo continua a mentire i suoi cittadini.

Anche lo stesso leader oggi ah un lato oscuro dato che anche il nome del server Discord sag shaker Central e un’allusione razzista e lui stesso ha segnalato ai membri presenti nel gruppo di esprimersi liberamente e lasciare commenti e allusioni senza preoccuparsi. Ad un certo punto il leader ha espresso risentimento sulla tipologia di comportamento tenuta dai membri del gruppo.

La missione dei componenti del gruppo era quella di diffondere le informazioni ottenute tramite OG e parlarne il più possibile.

Ma lo stesso membro ha sottolineato che: “La maggior parte delle persone nel server era abbastanza intelligente da rendersi conto che… non avrebbero dovuto essere pubblicate da nessun’altra parte”.

Nonostante ciò ho sostenuto anche che all’interno del gruppo erano presenti cittadini stranieri e non ha quantità consistente tra cui membri dei paesi occidentali ma anche a cittadini russi. Ha precisato che i più interessati ai documenti riservati erano i membri provenienti dal “blocco orientale e da quei paesi post-sovietici” spiegando, però, che anche gli ucraini avevano interesse per nella documentazione.

Le intelligence Usa hanno riferito spesso che i server per giochi online spesso nascondono gruppi di spionaggio e vengono monitorate spesso.

Secondo alcune opinioni emerse la documentazione potrebbe essere pervenuta da soggetti appartenenti all’intelligence russa, che potrebbero aver adottato la strategia di inserirsi all’interno dei server dei giocatori spacciandosi per uno di loro, per fare emergere in questa maniera informazioni dettagliate e sensibili appartenenti allo stesso territorio degli Stati Uniti.

Nonostante nessuno abbia precisato che i documenti dovevano essere condivisi anche all’interno di altre piattaforme un altro adolescente appartenente al gruppo il 28 febbraio ha deciso di pubblicare i documenti all’interno di un altro server affiliato allo youtuber Wow Mao.Tra questi documenti che mostrano la capacità di difesa Ucraina e soprattutto fino a che punto gli USA erano infiltrati all’interno del Cremlino.

Il 4 Marzo sono stati condivisi all’interno del server Discord i file Minecraft Heart Map e in merito alla documentazione la persona contattata ha dichiarato di averle recuperate all’interno di Wow Mao.

Così la documentazione è diventata disponibile per migliaia di utenti di Discord ma, nonostante ciò, la notizia sembra non essere arrivata nemmeno in questo momento alle autorità statunitensi, dato che la problematica emersa è stata seriamente soltanto dopo un mese. OG ha terminato la condivisione di informazioni nella metà di marzo, poi dal 5 Aprile in poi sono stati condivisi dai canali Telegram russi hanno cominciato a fare il giro del mondo.

Alcune parti dei documenti sono state modificate stando a quanto riferito dalle autorità usa nonostante le stesse abbiano ritenuto autentici i documenti mostrano. Il numero delle vittime ucraine sono state gonfiate non corrispondono alla realtà del documento originario pertanto sono sorti dubbi in merito alla provenienza della documentazione.

Secondo un la fonte il giorno dopo che New York Times, che ha riportato per la prima volta la notizia della condivisione dei documenti i membri si sono accorti che il giovane leader era frenetico e stranamente nervoso ed ha affermato che: “Ha detto che era successo qualcosa e ha pregato Dio che questo evento non accadesse. … Ma ora è nelle mani di Dio”.

Secondo un membro del gruppo infatti la volontà di OG non era quello di rendere pubblico e condividere con chiunque i documenti ma prima mostrava soltanto la sua famiglia virtuale. La fonte ha precisato che: “Sicuramente non lo definirei un informatore. Non definirei minimamente OG un informatore”,

Nonostante la situazione attuale il membro ha precisato di aver ha avuto modo di confrontarsi con OG, negli ultimi giorni, anche se è in corso una caccia all’uomo da parte delle autorità statunitense per individuarlo.

A seguito della chiusura del server Thug Shaker Central, il leader ho spostato il gruppo su un altro server dove è parso confuso e disorientato, ma pienamente consapevole di ciò che stava accadendo e anche delle conseguenze che sarebbero potute sopraggiungere. Ma è stata sottolineata la preoccupazione del leader che sta ponendo nel cercare di risolvere la situazione nonostante non abbia ancora trovato la maniera giusta.

Nel messaggio finale ai suoi compagni OG le ha invitati a tenere un profilo basso e a cancellare ogni informazione che potrebbe riguardarlo. Come le copie dei documenti e tutto ciò che è stato condiviso dalla leader.

Emerge che nel momento in cui si sono resi conto che OG sarebbe sparito, in quanto sottoposto al reale pericolo, il gruppo ha pianto e si è dispiaciuto perché per loro è stato come “perdere un membro della famiglia”.

Oggi ha compiuto una sorta di alleanza che ha reso i membri di questo gruppo conventi nel difendersi a vicenda ma non ha ragionate sul fatto che condividendo determinate notizia poteva mettere in pericolo anche giovanissimi seguaci. Questi ultimi hanno una considerazione elevata di OG e non hanno ragionato nemmeno un attimo che avrebbe potuto danneggiarli in qualche maniera.

L’adolescente ha precisato in merito che: “Ho pensato che non ci avrebbe messo in alcun modo in pericolo”.

Secondo lui è necessario che il mondo comprenda e realizzi i segreti che OG ha condiviso con un gruppo ristretto dato che a suo avviso il mondo merita di sapere come i servizi segreti utilizzano i soldi provenienti dalle tasse.

Nonostante i membri del gruppo Discord pensassero che OG avesse conoscenze elevate la realtà è che moltissime persone hanno la possibilità di avere accesso alle informazioni riservate delle intelligence usa. La fonte sostiene che nel momento in cui verrà preso dovrà rispondere senza un reale processo equo, ma verrà incriminato.

il membro e forti sia al seguace vi oggi ritengono che la questione si è diventata così pericolosa dopo che Wow Mao ha deciso di condividere la documentazione su canali differenti e i membri lo incolpano di aver contribuito alla distruzione della loro comunità.

Il membro ha sostenuto che: “Forse avremmo dovuto avere una migliore sicurezza operativa” ha insistito affermando che non dirà l’identità di OG alle forze dell’ordine fino a quando non sarà catturato e ha precisato che: “Penso che alla fine potrei essere detenuto. … Penso che potrebbe esserci una breve indagine su come ho conosciuto questo tizio e cercheranno di tirarmi fuori qualcosa. Potrebbero tentare di minacciarmi con il carcere se non rivelo la loro identità”.

Nessun funzionario ad oggi si è presentato per interrogare ufficialmente queste persone e alla domanda del giornalista su come mai fosse disposto a rischiare la sua libertà per OG la risposta senza esitazione è stata: “era il mio migliore amico”.