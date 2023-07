Meteo, arriva il caldo africano: si toccheranno i 45°

By

Meteo, è già nel vivo sull’Italia centro-meridionale, l’ondata di caldo africano che in questa settimana porterà i valori termici su buona parte del Paese molto al di sopra della media del periodo. Temperature che, specie al Sud, sulla Sardegna e sul versante tirrenico meridionale, potrebbero facilmente superare i 42-44 gradi.

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici confermano che proprio da domani domenica 9 luglio inizierà un’onda di caldo, che rappresenterà la seconda della stagione. Si attende un periodo diffusamente stabile ed eccezionalmente caldo specie sulle estreme regioni meridionali che, vedranno, nel corso dei giorni aumentare anche il tasso di umidità e quindi l’afa.

Meteo, prospettive di caldo

La seconda ondata di caldo di quest’estate inizierà domenica 9 luglio. Si prevede che sia un periodo di intensa calura, e probabilmente in linea con la durata che avevamo già ipotizzato.

Si verificherà un aumento delle temperature, in alcuni casi molto elevate. Sulle regioni del nord questa situazione sarà meno rilevante, mentre al centro-sud e sulle due isole maggiori si potrebbero facilmente raggiungere e superare +42°.

Situazione meteo

Oggi, ci sarà un’espansione decisa dell’anticiclone africano, portando a un aumento significativo delle temperature in tutta l’Italia. Le condizioni saranno prevalentemente soleggiate in quasi tutte le regioni, con un notevole aumento termico soprattutto al Nord. Le aree interne della Sicilia e della Sardegna, note per essere tra le più calde, raggiungeranno punte massime di temperatura superiori ai 36-38 gradi.

Previsioni meteo in dettaglio per le prossime 48/72h

Meteo di oggi

Nord: Nella giornata odierna, si osservano ancora nuvole residue su alcune aree del Basso Piemonte, della Liguria e dell’Emilia, anche se in progressivo diradamento. Durante la mattinata, si prevede un aumento delle nubi sul centro-ovest del Piemonte e sulle zone montuose, sia alpine che prealpine, con la possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali, che tenderanno a diminuire verso sera, ad eccezione del Piemonte occidentale dove potrebbero persistere alcuni fenomeni isolati.

Centro e Sardegna: Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento isolato previsto sulla Sardegna meridionale, sulle zone montuose tra l’Umbria e la Toscana, sulle aree costiere tra l’Alto Lazio e la Toscana meridionale e nelle Marche. Durante la mattinata, si prevede un intensificarsi delle nubi compatte nelle aree interne delle Marche e dell’Abruzzo, nonché sull’Appennino tosco-emiliano, con la possibilità di qualche breve rovescio isolato. Nel pomeriggio, sono previste nubi medie e alte in transito a partire dalla Sardegna.

Meteo sud e Sicilia

Sud e Sicilia: Il cielo sarà generalmente privo di nubi, con annuvolamenti in sviluppo durante la mattinata sulle zone appenniniche in generale, che potrebbero essere associati a brevi rovesci, in rapido miglioramento successivamente.

Temperature: Le temperature massime registreranno un lieve calo nelle Marche, nell’Abruzzo, nel Molise, in Puglia e nel Basso Piemonte, mentre si prevede un aumento generale sul resto del territorio, con punte di 35°C e 38°C in Sardegna e Sicilia.

Venti e mari

Venti: I venti saranno deboli settentrionali sulla Liguria, sulle coste adriatiche, sulla Calabria e sulle coste ioniche della Basilicata, con rinforzi locali in Puglia. Sulla Sardegna soffieranno venti deboli orientali, con rinforzi anche sostenuti sulle coste settentrionali e meridionali dell’isola. Sul resto del territorio, si prevedono venti deboli variabili, prevalentemente di brezza lungo le coste e con qualche rinforzo da est-sud est in Sicilia.

Mari: I mari saranno mossi, localmente molto mossi, nel mare e nel canale di Sardegna. Saranno mossi anche l’Ionio orientale, l’Adriatico medio e basso, il Tirreno sud-occidentale, il mar Ligure occidentale e il settore occidentale dello Stretto di Sicilia. Gli altri mari saranno poco mossi.

Tendenza prossima settimana

Lunedì 10 luglio 2023, possiamo aspettarci un’atmosfera stabile e un cielo sereno in tutto il Paese. Il sole sarà il protagonista della giornata, regalando una piacevole luminosità. Tuttavia, nel corso del pomeriggio, nelle regioni settentrionali e nelle Marche potrebbero transitare alcune velature, leggere e quasi impercettibili, che doneranno un leggero filtro al cielo, senza però oscurare completamente il sole.

Meteo Martedì e Mercoledì

Guardando avanti a martedì 11 luglio 2023, il quadro meteorologico rimane positivo. La giornata si prospetta caratterizzata da un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso in tutte le regioni italiane.

Sarà un’ottima occasione per godere di una piacevole giornata all’aperto, magari organizzando una gita o una passeggiata per ammirare i paesaggi senza alcuna preoccupazione per le condizioni atmosferiche.

Proseguendo verso mercoledì 12 luglio 2023, il sole continuerà ad essere il vero protagonista specie sul centro-sud del Paese, sulle isole maggiori e sulla vasta pianura padana. Sarà una giornata ideale per trascorrere del tempo all’aria aperta, magari godendosi il mare o facendo una piacevole passeggiata in città.

Tuttavia, nelle aree montuose settentrionali, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, alternando momenti di sereno a velature più dense. Nel corso del pomeriggio, non si può escludere la possibilità di alcuni temporali isolati che potrebbero rompere la monotonia della giornata, ma senza compromettere la bellezza generale del tempo.