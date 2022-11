In una scuola di Pontedera, uno studente ha ricevuto un pugno dal professore durante la lezione. Il tutto è stato filmato da un compagno di classe diffondendolo nel gruppo della scuola. La notizia è arrivata ai genitori del ragazzo in poco tempo e la madre ha voluto dire la sua su questo avvenimento all’interno di un liceo superiore di Pontedera. La donna identifica il gesto da parte del professore come grave, ma denuncia in primo luogo l’errore del figlio. Il ragazzo infatti nel video in maniera evidente si prende gioco del docente, alzandosi dal banco e ballando alle sue spalle.

“Mio figlio non è dalla parte del giusto e se fosserimasto seduto al suo banco, tutto ciò non sarebbe avvenuto”. Queste le parole della madre dell’alunno che ha ricevuto un pugno da parte del professore all’interno di una scuola di Pontedera. La madre perciò non accusa totalmente il docente del gesto grave che è avvenuto durante una sua lezione, ma punta prima il dito verso suo figlio, accusandolo di aver oltrepassato il limite.

Il ragazzo nel video registrato da un suo compagno dalla durata di 14 secondi, cerca di ridicolizzare il professore facendo il buffone alle sue spalle. Di certo il gesto da parte del docente non è giustificato, ma è stato portato a questo gesto estremo dall’alunno stesso e dai suoi comportamenti.

La reazione dei genitori e del ragazzo

L’aggressione ricevuta dal ragazzo durante la lezione da parte dell’insegnante stesso è stata filmata da un compagno e diffusa sul gruppo della scuola di Pontedera, nel Pisano. Il video è stato condiviso più volte fino ad arrivare ai genitori stessi del ragazzo che hanno detto la loro in merito alla situazione che si è venuta a creare all’interno dell’aula.

A parlare è la madre del ragazzo, accusando certamente il professore del gesto estremo ma condannando il figlio per il suo comportamento sbagliato. La madre quindi non giustifica il figlio a priori, ma analizza il video e prende una posizione netta in questa vicenda. Il professore certamente ha sbagliato, ma il quattordicenne non è stato giustificato per i suoi modi.

Questo è quello che è accaduto all’interno di una scuola a Pontedera in un liceo, dove un insegnante ha sferrato un pugno ad uno studente di 14 anni durante una lezione. Il ragazzo senza permesso si era alzato e recato alla cattedra dove il professore stava portando avanti la lezione. L’alunno in questione ha poi iniziato a prendersi gioco l’insegnante fino a portarlo a questo gesto estremo.

La decisione dei genitori

Nonostante abbiano recriminato al figlio un comportamento del tutto sbagliato all’interno dell’Istituto durante la lezione del professore, hanno comunque deciso di sporgere denuncia nei confronti del docente, che contrariamente a quanto si era detto In un primo momento non è stato sospeso dall’istituto, ma attualmente è in ferie. Il momento di pausa del docente proseguiurà fino a quando l’istituto non deciderà di prendere o meno provvedimenti nei suoi confronti dopo l’accaduto.

La dirigente scolastica ha immediatamente contattati i genitori, condannando il gesto del docente per il quale verranno presi dei provvedimenti disciplinari. Anche per lo studente ci sarà una punizione per il suo comportamento, ma al momento non c’è niente di certo.