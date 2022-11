Banchero ne fa 22, i Magic superano i Warriors 130-129

Seconda vittoria stagionale per gli Orlando Magic che superano i Golden State Warriors con il solito straordinario Paolo Banchero che si conferma come uno dei migliori giocatori in questo inizio di stagione in NBA.



Dopo due gare consecutive sotto i 20 punti Paolo Banchero torna ad essere decisivo segnandone 22 nella serata più importante, quella della prestigiosa vittoria contro i Warriors, sempre più in crisi in questo avvio di stagione.



Dopo una prima frazione di partita decisamente sottotono il talento di origini italiane sale in cattedra e piazza addirittura 18 punti nel secondo tempo.

Paolo Banchero nelle prossime settimane incontrerà Pozzecco e tutto lo staff della nazionale per parlare del suo futuro impegno con la maglia azzurra.

Per l‘Italbasket l’arrivo di un giocatore cosi dominante e talentuoso diventa fondamentale per puntare a grandi obiettivi nel 2023.

#NBA – Stasera a mezzanotte, se non avete sonno, Paolo #Banchero sfida Steph Curry, Draymond Green e i campioni in carica! Orlando Magic-Golden State Warriors LIVE alle 00.00 su League Pass (App @NBA) e Sky (@SkySportNBA)#NBATwitter #BasketinTV pic.twitter.com/fZYsSOV1kb — Davide Fumagalli (@DavideFuma) November 3, 2022

Banchero sale in cattedra e trascina gli Orlando Magic

Grande protagonista anche Jalen Suggs che chiude la sua prova con 26 punti, 9 assist e 4 palle recuperate.

Ottimi anche Wagner con 19 punti e Carter Jr con 14 ma la risposta più importante arriva dalla panchina con i subentrati Okeke e Hampton che chiudono rispettivamente a 16 e 15.

Continua il periodo tragico per i Golden State Warriors che arrivano alla quarta sconfitta consecutiva e ancora senza vittorie nelle gare giocate in trasferta.

Il migliore degli ospiti è il solito fenomenale Steph Curry che chiude la sua partita con 39 punti,9 assist e ben 8 triple messe a segno.

I Warriors provano a partire forte aggredendo subito i padroni di casa e portandosi sul 23-13 con i Magic tenuti a galla soltanto da Okeke.

Nel secondo tempi Banchero sale in cattedra e la partita cambia totalmente la propria inerzia con il numero 30 dei Warriors che si ritrova da solo a cercare di trascinare i suoi.

Applausi a scena aperta per il talento di origini italiane che dimostra ancora una volta tanta personalità e capacità di salire in cattedra nei momenti più difficili.

L‘NBA si gode Paolo Banchero, Pozzecco aspetta il suo nuovo fenomeno.