Stroncata da un malore improvviso, la ritrova sua figlia riversa sul divano

Una tragedia che si consuma davanti agli occhi della figlia. Una mamma si sente male e viene trovata morta dalla sua ragazza di 18 anni. Cerchiamo di capire insieme cosa è successo.

Si è sentita male all’improvviso ed è morta sul divano. La tragedia di Valentina, responsabile di sale di un hotel.

Un malore improvviso

Ogni mattina si alzava alle ore 5 per essere a lavoro puntuale alle 6. Anche se per molti poteva sembrare una levataccia, Valentina lo faceva volentieri da anni, perché era questo il suo lavoro e lo amava. Lei era la responsabile di sala del “Noventa Hotel”, di Noventa del Piave. Ma qualcosa all’alba di martedì è successo. Valentina non si è presentata a lavoro.

Si è sentita male e, a soli 46 anni, ha lasciato la sua famiglia. Un malore improvviso ha sconvolto le esistenze dei suoi familiari e, a trovarla priva di vita è stata sua figlia di 18 anni. La tragedia si è consumata all’alba di martedì, nella sua abitazione a San Donà di Piave, in provincia di Venezia.

Martedì mattina, Valentina aveva chiamato all’hotel per avvisare di un suo ritardo, ma che comunque sarebbe arrivata a lavoro. “Ci ha telefonato in hotel per dirci che non si sentiva molto bene e che avrebbe ritardato l’arrivo” – ha spiegato la proprietaria dell’hotel dove la 46enne lavorava.

Solo che, però, Valentina a lavoro non ci andrà mai. Sarà infatti sua figlia 18enne che, intorno alle ore 8.45 troverà la madre riversa sul divano, ancora in pigiama. Il più volte a provare a chiamarla, ma Valentina non rispondeva. Benedetta (questo il nome della ragazza) impaurita da ciò, corre a chiamare il compagno della madre. Qualcosa di grave è successo e, immediatamente, vengono allertati i soccorsi.

Valentina muore a soli 46 anni

Ma all’arrivo del personale medico del 118, nonostante il massaggio cardiaco che viene effettuato dal medico di bordo, per Valentina non c’è più nulla da fare. Forse la donna era già deceduta da qualche ora. Un fatale malore l’ha uccisa senza che nessuno potesse darle una mano, un aiuto. Quel ritardo, che lei stessa aveva comunicato al lavoro, sarà molto più lungo del previsto, infinito, perché Valentina a lavoro non ci arriverà mai.

Un dolore immenso, non solo per la sua famiglia, ma anche per i tanti amici e conoscenti che aveva. Parole strazianti e dolorose quelle che vengono da sua figlia e dal suo compagno: “Era una mamma molto affettuosa, attenta, sempre presente, molto comprensiva e con cui non c’erano mai screzi o litigi. Aveva sempre un sorriso ed una battuta per tutti. Faceva stare bene le persone e nessuno si dimenticava di lei dopo una serata”.

Sotto choc anche tutto il personale e i proprietari dell’hotel dove Valentina lavorava. Un dolore grande per tutti.