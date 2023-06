Provenivano dei rumori particolari, inizia a scavare e scopre qualcosa di inatteso

Dopo aver sentito dei rumori particolari, una donna ha cominciato a scavare e ha scoperto qualcosa di incredibile. Scopriamo dove è accaduta la vicenda e cosa ha scoperto la donna!

Quando ci si trova dinanzi a degli eventi improvvisi la prima cosa che si manifesta è lo stupore. E’ quanto accaduto a Zaritsa, una donna che ha dentino degli strani rumori mentre stava passeggiando con il suo cane. Quello che ha visto è incredibile, ma scopriamo tutto su questa curiosa vicenda!

Cosa è accaduto a Zaritsa

La vicenda, che risale alla mattina del 27 giugno e si è verificata nel piccolo distretto di Grodno, narra che una donne di nome Zaritsa stava passeggiano insieme al suo cane quando ha sentito dei rumori strani. Inizialmente le erano sembrati dei lamenti umani, così guardò intorno a se per vedere se c’era qualcuno, ma non vide nessuno.

Improvvisamente sentì ancora quei gemiti e così diresse lo sguardo da dove credeva provenissero i lamenti, ma ancora una volta non vide nulla. Allora, incuriosita, salì su una montagnetta di sabbia posta a poca distanza e da là sopra vide una coda che fuoriusciva dal terreno. Ma cos’era? Non riuscì ad individuare subito di cosa si trattava, ma capì che il gemito veniva da quel punto, così si mise a scavare con le mani il terreno per vedere cosa c’era sotto.

Rumori: sotto il terreno c’era un cane ancora vivo

Con sua grande meraviglia la donna vide che sotto il terreno c’era un cane ancora vivo. La donna era stupita di quello che aveva appena scoperto, ma non si fermò. Così ha continuato a scavare per liberare l’animale e poterlo estrarre. Quando riuscì a rimuovere il terreno prese l’animale e lo condusse dai volontari.

Costoro hanno portato subito il cane in una clinica veterinaria per farlo visitare, visto che le sue condizioni non erano affatto buone. Il cane, infatti, presentava delle ferite e i medici lo hanno assistito e curato, ma all’inizio non potevano pronunciarsi su cosa sarebbe successo. Le sue gravi condizioni non hanno permesso di fare delle previsioni sulla sua guarigione, né di capire se avrebbe resistito. Intanto è stato soccorso e questo è già importante.

Nel frattempo, gli animalisti hanno chiamato la polizia del distretto di Grodno per denunciare questo fatto e scoprire chi potesse aver fatto male a quel cane. Le indagini sono in corso ma ancora non si sa nulla. Nessuno ha visto chi ha commesso questo gesto e quindi non ci sono informazioni che possano far sperare di catturare il responsabile.

L’animale aveva una ferita alla testa

La ferita alla testa che aveva il cane è stata pulita e curata dai veterinari, poi fasciata con una benda per proteggerla dall’esterno. I cuccioli del cane erano stati seppelliti a poca distanza, ma non vi erano informazioni certe su cosa era successo.

Gli ambientalisti di Grodno sono alla ricerca di notizie per chiarire la vicenda, che ha comunque lasciato senza parole. Vedere un animale che soffre e che è stato abbandonato ferito e quasi in fin di vita ha scosso la donna e tutta la comunità, che adesso sta indagando sul caso.

Salvare un animale è la cosa più giusta che ci sia e Zaritsa non si è tirata indietro, anzi ha fatto tutto quello che poteva per quel cane. Per fortuna era ancora vivo e non è morto soffocato, ma sarebbe bastato non vederlo e non sarebbe sicuramente sopravvissuto.

I fatti accaduti a Grodno, piccolo distretto della Bielorussia, dimostrano come molte persone siano insensibili ai bisogni degli animali e li trattano male. Per fortuna esistono persone come Zaritsa che fanno di tutto per salvarli, anche scavare nel terreno.

Se lei non avesse fatto quella passeggiata non si sarebbe accorta di nulla, ma tutto è finito bene e si spera che il cane ritrovato possa cavarsela