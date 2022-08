Strofinacci da cucina, pulitissimi senza candeggina: questo ingrediente è miracoloso

Strofinacci da cucina: ecco l’ingrediente miracoloso che consente di lavare e togliere le macchie più ostinate senza dover utilizzare la candeggina.

Come lavare e smacchiare gli strofinacci da cucina? È possibile buttarli all’interno del cestello della lavatrice ed avviare il lavaggio senza dover ricorrere alla candeggina e ad altri prodotti chimici. Utilizza un ingrediente naturale, che è davvero miracoloso: ecco di quale ingrediente stiamo parlando.

Gli strofinacci sono davvero utili ed indispensabili in cucina: possono essere utilizzati per asciugare le stoviglie, i bicchieri, le pentole e le posate. Lo strofinaccio può essere utilizzato per trasportare piatti caldi, per afferrare i manici della pentola che vogliamo scolare senza scottarci e per pulire velocemente il piano di cottura nel caso in cui si sporchi.

Gli strofinacci possono essere appesi in qualche angolo della cucina o possono essere adagiati sulla porta del forno. Uno degli inconvenienti principali è il fatto che gli strofinacci tendono a sporcarsi molto facilmente. Basta una macchia di olio o di sugo per apparire sporchi. Come lavarli e smacchiarli? Scopriamo qualche trucchetto facile, economico e green per rimuovere lo sporco ostinato e persistente presente sugli strofinacci.

Strofinacci da cucina: a cosa servono?

Gli strofinacci da cucina sono un accessorio molto utilizzato che si presta a diversi usi. Lo strofinaccio viene utilizzato per trasportare le pentole senza scottarsi le mani, per asciugarsi le mani, per pulire qualche macchia presente sul piano della cucina.

Gli strofinacci da cucina sono molto sporchi e macchiati. Inoltre, bisogna contare sul fatto che si annidano anche tanti germi e batteri, che possono entrare in contatto con i cibi.

Strofinacci in cucina: il prelavaggio

Prima di dedicarsi al lavaggio vero e proprio dello strofinaccio, è bene metterlo in ammollo in un mix di acqua, bicarbonato di sodio e di aceto di vino. Nel caso in cui gli strofinacci sono di colore bianco si può utilizzare anche la candeggina, ma non sempre i prodotti chimici sono la soluzione migliore. Per rimuovere le macchie ostinate presenti sullo strofinaccio è possibile utilizzare il sapone per i piatti, che può essere abbinato al bicarbonato di sodio. Il sapone per i piatti ha il potere di sgrassare e di rimuovere completamente le macchie di sugo e di olio presenti sullo strofinaccio.

Per lavare gli strofinacci sporchi è bene caricare la lavatrice all’80%. Inoltre, è bene impostare il lavaggio a 40°C e aggiungere un detersivo con ossigeno attivo.

Per avere strofinacci profumatissimi è quello di aggiungere qualche goccia di tea tree oil, che ha il potere di ammorbidire le incrostazioni e di lasciare un gradevole profumo.

Una volta terminato il ciclo, gli strofinacci appaiono disinfettati, puliti e senza macchie.