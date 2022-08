Gli ospiti di lusso del Festival di Venezia 2022, da Penelope Cruz ad Ana De Armas. Cinque film italiani in gara da vedere: si parte il 31 agosto.

Sono cinque le pellicole italiane, o dirette da registi italiani, a concedersi il Leone d’Oro alla 79ª edizione del Festival di Venezia. Tutti i film in gara e le stelle più attese sul red carpet. Da Penelope Cruz, con L’immensità ad Adam Driver, fino ad Anthony Hopkins, Casey Affleck e Ana De Armas.

Festival di Venezia 2022, i cinque film italiani in gara

Manco poco all’esordio della 79ª mostra del Cinema di Venezia. Il Festival, che prenderà il via il prossimo 31 agosto, ha già steso il programma ufficiale sui propri siti e canali social, dedicando un excursus culturale ricco di arte, cinema nostrano e quel giusto mix con il mainstream hollywoodiano, grazie a un peculiare lavoro del direttore artistico Alberto Barbera.

Nel concorso ufficiale, Venezia 79, saranno presenti cinque film con regia italiana. Le pellicole che si contenderanno il Leone d’Oro sono “L’immensità” di Emanuele Crialese, “Chiara” di Susanna Nicchiarelli, “Monica” di Andrea Pallaoro, “Il signore delle formiche di Gianni Amelio” e “Bones and All” di Luca Guadagnino.

Proprio il cineasta palermitano sarebbe uno dei favoriti, e tutta Italia farà il tifo per la sua pellicola internazionale. Insieme a Guadagnino rivedremo, nella proiezione datata 2 settembre, ancora Timothée Chalamet che torna a collaborare col regista dopo i successi di Chiamami con il tuo nome.

Anche Monica, in lingua inglese, ma con regista italiano, verrà proiettato il 3 settembre. Il 9 settembre sarà il giorno di Chiara, mentre sarà il 6 settembre quello de Il signore delle formiche, del maestro Amelio con uno straordinario Luigi Lo Cascio.

Festival di Venezia 2022: Penelope Cruz con “L’immensità”, Ana De Armas e Adam Driver le stelle della Biennale

Penelope Cruz, una delle ospiti più attese, sarà inoltre la protagonista del film L’immensità, quinta pellicola italiana in concorso.

Tante le stelle sul red carpet anche quest’anno, con il Lido che inizia a strizzare gli occhi agli Oscar a partire da Noah Baumbach. Il regista di Storia di un matrimonio torna a Venezia insieme ad Adam Driver.

Già citato Timothée Chalamet, anche lui diretto da regista italiano, che negli ultimi anni è letteralmente esploso e cerca conferme dopo i tanti progetti ambiziosi. Anthony Hopkins torna con The Son (nel cast anche Hugh Jackman), dopo la statuetta ricevuta per The Father.

E ancora Colin Farrell, con Gli spiriti dell’isola. Attesissima da fan e fotografi la spettacolare Ana De Armas. L’attrice cubana, assolutamente in rampa di lancio negli ultimi mesi, classe 1988 a Venezia lancerà Blonde, dove interpreterà Marilyn Monroe.

Dreamin’ Wild vedrà la partecipazione del premio Oscar per Manchester by the sea, Casey Affleck. Cresce la curiosità per il thriller psicologico Dont’ worry, darling, dove potremo ammirare Harry Styles, in vena di rinascita musicale, culturale e artistica, e la regista Olivia Wilde.