Striscia La Notizia, che fine ha fatto Emanuela? Oggi stenterai a riconoscerla | FOTO

Vi ricordate la brillante ex velina Emanuela? Ecco cosa fa oggi e come è diventata: non la riconoscerete è ancora più bella.

A Striscia la Notizia sono passati tantissimi volti che ne hanno scritto la storia, non solo in termini di conduzione ma anche per quanto riguarda le veline che hanno ballato su quel bancone. Potremmo fare tantissimi nomi, come Elisabetta Canalis e Melissa Satta solo per citarne alcuni. Ad alimentare la curiosità ed essere entrati nel cuore ci sono alcune personalità molto interessanti, come l’ex velona Emanuela. Ve la ricordate sicuramente: oggi è ancora più bella di prima.

Emanuela Aurizi, il successo a Striscia la Notizia

I fan più affezionati del telegiornale satirico Striscia la Notizia si ricordano tutte le veline, i velini e anche la stupenda Velona che risponde al nome di Emanuela Aurizi che ha capeggiato lungo il bancone di Canale 5.

Non è solo stata un volto del Tg italiano più famoso, perché Emanuela è anche una bravissima cantante e attrice. Il suo appuntamento come Velona lo ha vinto e ha saputo portarlo avanti con grande successo.

Una professionista ne mondo dello spettacolo, molto riservata e sincera ha affiancato le due veline classiche dando quel pepe che serviva alla trasmissione in quel periodo. La sua bellezza curvy ha conquistato tutti, rompendo gli schemi e facendo capire che non ci sono differenze di fisico e di sensualità.

Una esperienza che le ha portato non poca fortuna spalancandole il mondo dello spettacolo, tra inviti nei vari salotti Mediaset – contratti cinematografici e non solo. Una ragazza che ha saputo conquistare i suoi telespettatori e una volta smessi i panni di Velona ha continuato come ospite, attrice e opinionista.

Proprio da Barbara D’Urso, Emanuela ha messo in dubbio la dieta di Adriano Panzironi facendone un vero e proprio caso mediatico.

L’adolescenza difficile di Emanuela

La caratteristica fisica di Emanuela Aurizi non è mai passata inosservata, ma in un certo senso è stata anche la sua fortuna sotto un punto di vista mediatico e dello spettacolo. L’ex velina ha dichiarato più volte di essere stata vittima del suo corpo e presa in giro dai suoi compagni di classe: un peso che è aumentato continuamente dai tempi dell’adolescenza, periodo delicatissimo e per certi versi difficile da sopportare. Emanuela ha più volte confessato di essersi rifugiata nel cibo durante le prese in giro e i momenti di disagio.

Tuttavia ha saputo reagire e con i suoi 100 chili è arrivata a calcare un bancone ambito da tantissime persone. Amante del ballo, della recitazione e della musica è sempre stata una professionista a 360°.

Una piccola curiosità? Non è stato il bancone di Striscia la Notizia ad essere il suo primo debutto in TV perché negli anni novanta era solita partecipare ad alcune fiction di successo con registi di fama internazionale come Stefano Reali e i fratelli Vanzina giusto per fare due nomi.

L’abbiamo vista anche nei film di Leonardo Pieraccioni, con Pino Insegno e anche con Antonio Banderas sino alle fiction di successo Distretto di Polizia 5 e 7.

Cosa fa oggi l’ex velona Emanuela? È diventata ancora più bella

Emanuela Aurizi è sicuramente una donna determinata e professionale, che negli anni ha deciso di svoltare e dedicarsi alle sue passioni. Cinema, televisione, musica e anche teatro dove è stata applaudita dal pubblico e dalla critica.

Oggi Emanuela è ancora più bella di prima e ha anche intrapreso una dieta, seguita ai tempi nel salotto di Barbara D’Urso: si mostra sui social sicura, solare e non manca mai il sorriso pronta a prendere al volo tantissime novità che le si prospettano nel prossimo futuro.