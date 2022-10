“Stringendo la mano gli ha detto…”, Elisabetta II: le ultime strazianti parole a Re Carlo

Prima di spegnersi la Regina Elisabetta ha preparato il suo funerale ma anche detto delle parole fondamentali a Carlo. Vediamo quali.

La Regina Elisabetta avrebbe stretto le mani a Carlo prima di morire per lasciargli dette delle questioni importanti riguardo il regno.

L’appello della Regina Elisabetta a Re Carlo

L’Inghilterra e il mondo intero hanno detto addio alla Regina Elisabetta lo scorso 8 settembre 2022. Tutta la popolazione si è ritrovata a piangere una sovrana che, secondo il parere di molti, è stata esemplare e sarà molto difficile da rimpiazzare. La Regina Elisabetta, infatti, incarnava un punto di riferimento, qualcosa che, nonostante i tempi cambiassero repentinamente, rimaneva immutato nel corso degli anni.

A far comprendere meglio la grandezza della Regina Elisabetta ci sono stati i suoi funerali maestosi, organizzati minuziosamente da lei stessa e seguiti in diretta televisiva e in presenza da tantissime persone.

Tanto amata per tutta la durata del suo regno che, non appena è morta, è passato nelle mani di suo figlio che ora è diventato Re Carlo III anche se i sudditi si aspettavano potesse abdicare in favore del figlio.

Cosa ha detto a Re Carlo la Sovrana

Prima di spegnersi serenamente, come hanno riferito le testate inglesi, è stata circondata dall’affetto dei figli. In particolare, è stata la principessa Anna a starle più vicino di tutti. Alcuni tabloid, inoltre, hanno rivelato quelle che sono state le ultime parole della Regina Elisabetta in punto di morte.

La sovrana più longeva d’Inghilterra, nelle sue battute finali, avrebbe deciso di rivolgersi proprio al suo erede, Re Carlo III. Quest’ultimo procederà alla cerimonia d’incoronazione a marzo 2023.

A condividere le ultime parole della Regina Elisabetta con la stampa sarebbe stata proprio la principessa Anna la quale ha riferito:

“Ho avuto la fortuna di condividere le ultime 24 ore della vita della mia cara mamma. È stato un onore e un privilegio accompagnarla nel suo ultimo viaggio”.

E’ stato il settimanale Di Più a ripore le ultime parole inedite della Regina. Lei stessa stringendo la mano del figlio avrebbe detto:

“Ora sei il re. Salva tu la nostra famiglia”.

Gli altri dettagli circa gli ultimi istanti di vita della sovrana sarebbero custoditi gelosamente dalla famiglia reale. Anche il momento della tumulazione, seguito alla funzione pubblica, è stato intimo e chiuso alle telecamere.

Si può, però, ben immaginare che la Regina si sia rivolta soprattutto a Carlo che traghetterà il Regno Unito verso il futuro in una sfida di non poco conto. Questo è quanto. Del resto, la famiglia non ha brillato per lustri, soprattutto in questi ultimi anni.

Sempre in prima linea il figlio Harry che con Meghan sta dando ancora del filo da torcere anche a Re Carlo che sta mantenendo le linee guida, per il momento, di sua madre.