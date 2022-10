Lecce-Fiorentina, probabili formazioni e statistiche

Saranno Lecce e Fiorentina a chiudere la decima giornata di Serie A, al Via del Mare i salentini cercano una vittoria importante per tirarsi momentaneamente fuori dalla zona salvezza, i viola devono reagire dopo due sconfitte consecutive



Il Lecce è attualmente sedicesimo in classifica con appena 7 punti conquistati in 9 partite, i salentini però vogliono approfittare delle sconfitte di Bologna, Verona e Cremonese per privare ad uscire, almeno momentaneamente, dalle zone basse della Serie A.

I giallorossi non vincono dal 16 settembre, data della vittoria contro la Salernitana.

Nell’ultimo turno i ragazzi di Baroni hanno ben figurato all‘Olimpico mettendo in grande difficoltà la Roma, decisivo il calcio di rigore trasformato da Dybala.

La Fiorentina ha vinto e convinto in Europa League travolgendo l’Hearts con un netto 5-1 al Franchi, oggi i viola vogliono ritrovare i tre punti anche in campionato dopo due sconfitte consecutive.

La squadra di Italiano è al momento quattordicesima in classifica con 9 punti conquistati, appena due in più rispetto agli avversari di questa sera.

#LecceFiorentina #SerieATIM 🗓️ oggi

🕒 20:45

🏟️ Stadio Via del Mare

📺 DAZN Sky Sport ℹ️ apertura cancelli ore 18:30

#LecceFiorentina #SerieATIM 🗓️ oggi
🕒 20:45
🏟️ Stadio Via del Mare
📺 DAZN Sky Sport ℹ️ apertura cancelli ore 18:30
🎟️ Dalle ore 12 disponibili ulteriori biglietti sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati)

Ceesay unica punta, in difesa il Lecce conferma Umtiti

Non dovrebbero esserci grosse novità tra le fila dei padroni di casa, mister Baroni dovrebbe confermargli stessi undici che hanno ben figurato nella trasferta dell‘Olimpico.

Solito 4-3-3 per i giallorossi con Falcone in porta, Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Pezzella a comporre la linea difensiva e Gonzales, Blin, Askildsen a centrocampo.

Strefezza e Banda saranno gli esterni con Ceesay al centro dell’attacco.

Il numero 27 è finora il protagonista assoluto dell’attacco salentino, il classe ’97 è andato in gol anche domenica contro la Roma.

Italiano conferma Jovic davanti, sulla destra spazio a Dodo

La Fiorentina ha bisogno di ritrovare le proprie certezze anche in Serie A, l’avvio di stagione è stato deludente ma la recente vittoria in Conference League ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente che oggi cerca risposte importanti al Via del mare.



In porta confermato Terracciano, la difesa a quattro sarà composta da Dodo, Milenkovic, Igor e Biraghi, Bonaventura, Mandragora, Barak agiranno alle spalle del tridente offensivo formato da Kouame, Nico Gonzalez e Luka Jovic.

Vincenzo Italiano dovrà rinunciare a Amrabat, che salterà la sfida di Lecce per squalifica e sarà sostituito da Mandragora.

Lecce-Fiorentina, statistiche

Sono 9 le vittorie del Lecce nei 28 incroci in Serie A contro la Fiorentina, i toscani ne hanno vinti 10 con 9 pareggi.

I viola hanno vinto entrambe le ultime due sfide al Via del Mare contro i giallorossi.

I giallorossi hanno chiuso le ultime tre sfide casalinghe di Serie A con altrettanti pareggi, insieme al Bologna è la squadra che conta più pareggi casalinghi in questo campionato.

Sono già quattro le sconfitte subite dalla Fiorentina in questo campionato, tutte arrivate nelle ultime sei sfide stagionali.