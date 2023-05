Strage in Texas, continua la caccia all’uomo: taglia da 80mila di dollari

E’ caccia all’uomo negli Stati Uniti, dopo la strage di Cleveland dello scorso 28 aprile. La polizia ancora sulle tracce del killer.

Lo stato del Texas ha messo una taglia sulla testa del colpevole della sparatoria di Cleveland una cifra pari a 80mila dollari. E’ caccia all’uomo negli States, dopo la strage che ha portato alla morte di cinque persone dello scorso venerdì. Ricercato Francisco Oropeza: “E’ armato e pericoloso”.

E’ caccia all’uomo negli Stati Uniti, dopo la strage di Cleveland. Un uomo, il 38enne Francisco Oropeza, è stato individuato dalle forze dell’ordine come il colpevole del massacro dello scorso venerdì. Lo sceriffo della contea di San Jacinto Greg Capers, durante una recente conferenza stampa, ha fatto sapere che il fuggitivo “potrebbe trovarsi ovunque”. Gli agenti hanno affermato che il dovrebbe potrebbe essere e “pericoloso”. Per la sua cattura è stata messa una taglia di 80mila dollari.

E ancora, la polizia ha fatto sapere che, la ricompensa andrà a chiunque sia in grado di fornire informazioni che portino alla cattura del “mostro” – appellativo usato dall’agente dell’FBI James Smith.

Anche gli abitanti della piccola Cleveland (7.500 abitanti, situata a nord di Huston) – omonima del capoluogo dello Stato dell’Ohio – sono stati messi in guardia dalle autorità. L’invito è stato quello di rimanere in casa e chiudere a chiave le porte: “Bisogna rimanere vigili al momento, tenere gli occhi aperti e se vedete qualcosa, ditelo”. Lo ha detto ancora lo sceriffo in un appello alla cittadinanza.

Gli investigatori hanno già trovato l’arma con la quale il killer ha fatto fuori cinque vicini di casa, un AR-15, così come un cellulare degli abiti che sarebbero stati abbandonati sempre dal sospettato. Altre armi sono state trovate nell’abitazione dell’uomo di origini messicane. Centinaia gli agenti anche del Federal Bureau impiegati nella ricerca, tramite le unità cinofile e dei droni. L’FBI ha anche lanciato un appello, divulgando la foto del presunto killer.

#WANTED Francisco Oropeza, 38. If you see him, please DO NOT approach him. He is considered armed and dangerous. If you have a tip related to the shooting or Oropeza’s whereabouts please call the San Jacinto County Sheriff’s Office at 936-653-4367. #ClevelandTXshooting pic.twitter.com/OWZvG2nLN4

— FBI Houston (@FBIHouston) April 30, 2023