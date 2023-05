Cortei in tutta la Francia per il 1° maggio. A Parigi i black block hanno lanciato delle molotov contro la polizia.

Sono migliaia i manifestanti scesi in piazza in Francia nella giornata di oggi. Per la Festa dei Lavoratori in tutto il Paese sono stati organizzati cortei in protesta della riforma sulle pensioni, mentre a Parigi ci sono stati anche duri scontri la polizia. Tra la folla alcuni black block hanno lanciato, secondo quanto riferito dalla stampa francese, molotov contro la polizia. Un agente è rimasto gravemente ferito. Secondo il Cgt sono 2,3 milioni le persone scese in piazza oggi.

Francia, scontri con la polizia a Parigi: black block tra la folla

Si attendeva una situazione calda in Francia nella giornata di oggi. La Festa dei Lavoratori ha portato in piazza centinaia di migliaia di manifestanti, a protestare ancora contro la riforma delle pensioni. Cortei inaspritisi soprattutto nella capitale, riporta Le Figaro.

Un Primo maggio tesissimo a Parigi, dove insieme ai lavoratori scesi in piazza si sarebbero infiltrati anche dei black block, che approfittando della situazione – infiltrati nel corteo – sono arrivati allo scontro con gli agenti. Tantissime le operazioni delle forze dell’ordine della capitale, che ha già effettuato nella giornata di oggi 68 fermi – 40 a Lione e 29 a Nantes. anche nel capoluogo della Loria si contano quattro feriti tra i poliziotti. Mentre a Parigi un agente, durante il lancio di molotov da parte dei black block, sarebbe rimasto gravemente ferito.

Solo a Parigi, secondo quanto riferito dai sindacati, sarebbero scese in piazza oltre 500mila persone. Lo rende noto il Cgt, principale sindacato francese. Il ministero dell’Interno ha fatto sapere che gli agenti feriti sarebbero in totale dieci.

Parigi: agente cade a terra tra le fiamme di una molotov

Secondo quanto si apprende, l’agente rimasto ferito dal lancio delle molotov sarebbe stato avvolto dalle fiamme. In queste ore stanno circolando dei video – come quello condiviso dal quotidiano La Repubblica – dove si vede come nella confusione e diversi uomini della polizia a terra, un agente cade al suolo di schiena con delle fiamme ancora accese sulla divisa.

Nel video si vedono i colleghi prontamente intervenire per spegnere le fiamme, e allontanare la frangia più violenta dei cortei. Non è ancora noto quali danni abbia riportato l’agente ferito.

Cortei in tutta la Francia per il Primo Maggio: 2,3 milioni in piazza

In totale sarebbero quasi 800mila i manifestanti che hanno protestato nella giornata di oggi in Francia secondo il ministero. Dati diversi, come spesso accaduto in questi mesi, li hanno forniti i sindacati che parlano – nello specifico ancora il Cgt – di 2,3 milioni di persone in piazza. La situazione rimane molto tesa, dopo i disordini scaturiti dalla manovra del governo sulla questione pensioni dello scorso marzo.

E in effetti il Primo Maggio, con i cortei organizzati dai sindacati, era atteso con apprensione dai vertici d’oltralpe. Le azioni violente rimangono quelle del gruppo dei black block, che sono stati allontanati dagli agenti con l’uso di lacrimogeni. Dei 2mila individuati dalla polizia, mille sono appartenenti al gruppo.