Autovelox, il trucco infallibile per capire se sono veramente attivi: facci caso

Come capire se gli autovelox sono attivi? Esiste un trucco infallibile, che ti permetterà di non prendere più le multe perché saprai se sono attivi oppure no. Ecco in cosa consiste questo trucco!

Sapevi che esiste un trucco infallibile per scoprire se gli autovelox sono attivi oppure? In questo modo potrai evitare le sanzioni salate che scattano non appena trasgredisci il limite della velocità. Scopriamo di quale trucco si tratta e come metterlo in pratica!

A cosa servono gli autovelox

Quando si viaggia in auto è fondamentale tenere conto dei limiti di velocità indicati dai cartelli, per evitare incidenti. Se non si fa attenzione ad essi, si corre il rischio di ritrovarsi a pagare multe salate dovute appunto all’eccessiva velocità.

Per rilevare la velocità dei veicoli nei punti in cui sono posti i cartelli con i limiti consentiti vengono piazzati gli autovelox. Si tratta di dispositivi elettronici progettati apposta per rilevare la velocità dei mezzi ed elevare la multa in automatico se supera i limiti consentiti.

Gli autovelox sono anche dotati di una macchina fotografica completa di dispositivo per imprimere automaticamente i dati dell’infrazione. La domanda che molti si pongono è la seguente: questi dispositivi sono sempre attivi? In realtà no, tuttavia non possiamo saperlo, per questo è consigliabile rallentare e mantenere la velocità consentita quando sono ci gli autovelox.

Dunque, visto che non possiamo sapere se sono attivi o no, possiamo invece dire che l’autovelox ha la funzione di deterrente, visto che la maggior parte dei conducenti rispetta i limiti imposti sui vari tratti stradali.

I Velo Ok non sono dei fake

Sulle strade urbane ed extraurbane sono sempre più presenti gli autovelox, denominati anche Velo Ok. Si tratta di dispositivi di colore arancione posizionati apposta per misurare la velocità dei veicolo che attraversano le strade e verificare se supera i limiti consentiti dalle tabelle piazzate nei vari punti.

Molte persone sono convinte che questi autovelox di colore arancione non sono attivi, tanto che alcuni li considerano addirittura dei fake. Possibile che sulle strade urbane ed extraurbane siano piazzati dei finti dispositivi? E allora, quale funzione hanno questi autovelox? In realtà non si tratta di dispositivi finti, ma di autovelox che funzionano proprio come quelli tradizionali, anzi hanno perfino altre funzioni.

Queste colonnine poste ai lati delle strade sono dunque molto importanti e a prescindere se sono attivi o meno fanno in modo che gli automobilisti rispettino la velocità consentita, evitando di causare incidenti che potrebbero mettere a rischio la loro vita e quella degli altri. Scopriamo di seguito tutte le funzioni e le caratteristiche degli autovelox di colore arancione.

Funzioni degli autovelox arancioni

Le funzioni degli autovelox arancioni sono ancora più sofisticate di quelli tradizionali, cosa che molti non sanno. Infatti, sono in grado di fotografare la targa del mezzo oltre che rilevare la sua velocità.

Questi dispositivi funzionano grazie a due sensori che si attivano mentre sta passando il veicolo e calcola il tempo impiegato per percorrere la distanza dal primo sensore al secondo. In questo modo calcola con estrema precisione la velocità dell’auto.

Tuttavia, anche se sono degli apparecchi all’avanguardia, c’è un dettaglio che consente agli automobilisti di evitare la multa. Il colore arancione li rende infatti ben visibili e i conducenti, non appena li avvistano, rallentano per precauzione, riportando la velocità del veicolo ai limiti consentiti.

Grazie a questo importante particolare evitando pesanti multe e anche eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a causa dell’eccessiva velocità.

Come hai potuto vedere, gli autovelox arancioni non sono dei fake, sono estremamente precisi ed efficienti nel rilevare velocità e targa del veicolo ed elevano in automatico la multa ai conducenti che trasgrediscono le regole. Per cui, ti conviene osservarli, a prescindere se sono attivi o meno, risparmierai tanti soldi perché non pagherai multe salate.