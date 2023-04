Stop a queste auto, confermato il divieto nel 2024: non potranno più circolare

Stop a queste auto, arriva il divieto nel 2024. Ecco quali vetture non potranno più circolare in strada. Controlla se anche il tuo veicolo rientra tra quelli da lasciare in garage oppure no.

Nel 2024 queste auto non potranno più circolare in strada. Ecco quali autovetture subiranno uno stop definitivo. Verifica se anche tu sarai costretto a fare a meno della tua macchina.

Macchine e inquinamento: cosa dice la legge?

Diventano sempre più severi i provvedimenti adottati dal Parlamento Europeo e ratificati in tutti gli Stati dell’Unione Europea, riguardo la tematica delicatissima dell’inquinamento ambientale.

Non dobbiamo pensare soltanto alle industrie come le responsabili principali dell’inquinamento ma anche e soprattutto alle automobili che contribuiscono in maniera piuttosto consistente a far ammalare il nostro Pianeta.

Proprio perché la situazione è diventata ingestibile, l’Europa tutta si sta impegnando fin da ora a promuovere la cosiddetta mobilità ecosostenibile, cioè a ridurre al minimo – fino ad eliminare completamente – le emissioni di CO2 che vengono rilasciate soprattutto dalle auto a motore termico.

Ormai non si parla d’altro: a partire dal primo gennaio 2035, non potranno più circolare le auto a diesel definite come quelle particolarmente inquinanti, ma sulle strade troveremo soltanto auto elettriche o ibride, chiaramente con delle eccezioni.

Le automobili a motore termico potranno circolare solo se già in possesso dell’automobilista e se immatricolate prima del primo gennaio 2035. Tutte le autovetture di nuova immatricolazione dovranno rispettare invece quanto stabilito da una disposizione di legge approvata dal Parlamento Europeo.

Non bisogna attendere però il 2035 per iniziare a parlare di auto e divieti. Già nel 2024 inizierà a cambiare qualcosa: stop a queste auto. Ecco quelle che non potranno più circolare.

Stop a queste auto: non potranno più circolare

Arriva la conferma del divieto: dal 2024 queste auto non potranno più circolare. Dove? E soprattutto, a quali facciamo riferimento? Il provvedimento di cui ti stiamo per parlare scatta a Roma, nella città Capitale e riguarderà quelle autovetture che oggi sono considerate le principali responsabili dell’inquinamento ambientale.

Mentre alcuni divieti valgono già dal primo gennaio 2023, altri sono in arrivo e pronti per essere attuati a partire dal 2024. Dal 15 novembre 2022, per esempio, nella Fascia Verde è vietata la circolazione delle auto Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, da lunedì al sabato.

Parliamo ovviamente di vetture alimentate a gasolio o a benzina. Da novembre 2023 ci sarà anche lo stop alle auto diesel Euro 4 e per i veicoli a metano e GPL. A partire invece dal 2024, non potranno circolare più nemmeno le vetture a diesel Euro 5. Vediamo però più nel dettaglio quali sono i divieti attualmente in vigore e quelli che si attueranno tra un anno.

Al momento, secondo una ordinanza emessa proprio nel 2023, nella Fascia Verde non possono sostare né circolare i veicoli alimentati a metano e GPL, quelli Euro 2 e i veicoli a benzina Euro 3.

Per quanto riguarda invece i motoveicoli e i ciclomotori, non possono circolare quelli a diesel e benzina Euro 1 e fino al 30 giugno 2023 anche i ciclomotori e motoveicoli diesel Euro 2.

Cosa succederà nel 2024

A partire invece dal primo novembre 2023 e fino al 31 marzo di ogni anno, scatta lo stop per le macchine diesel Euro 4 in questa fascia oraria che va dalle 7:30 alle 20:30. Il divieto vale anche per veicoli commerciali a diesel Euro 4 ma solo nella fascia 7:30-10:30 e 16:30-20:30 e infine per i ciclomotori a diesel Euro 3.

Vediamo invece che cosa succederà a partire dal 2024. Dal primo novembre 2024 e fino al 31 marzo di ogni anno, scatta invece lo stop a queste auto ovvero quelle a diesel euro 5 in questa fascia oraria 7:30-20:30 ma anche per i veicoli commerciali a diesel Euro 5 nella fascia 7:30-10:30 e 16:30-20:30.

Attenzione però. Ci sono delle eccezioni. Per esempio, questi divieti non valgono per auto che sono munite del tesserino di disabilità, per quelle della polizia, per quelle di emergenza come per esempio il soccorso stradale o anche per i mezzi di trasporto pubblico o che si occupano della pulizia della Capitale. Deroghe valgono anche per i veicoli della Protezione Civile e per quelli che vengono messe a disposizione della città per interventi di manutenzione.

Tutti questi divieti hanno un unico obiettivo: ridurre l’inquinamento ambientale nella città di Roma. Tra l’altro riprenderanno le cosiddette domeniche ecologiche cioè quelle giornate festive in cui nella Fascia Verde è vietato circolare, ovviamente sempre con delle eccezioni previste, dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30.

Chi non rispetta il divieto di circolazione nei casi sopraindicati rischia una multa da 163 euro fino ad un massimo di 658 euro e anche la sospensione della patente.