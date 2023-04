Silvio Berlusconi, nuovo bollettino medico: costante miglioramento

By

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono in costante miglioramento. Secondo l’ultima nota stampa del San Raffaele, le cure in terapia intensiva del leader di Forza Italia proseguono coerentemente.

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi migliorano costantemente e l’ospedale San Raffele di Milano conferma che le cure in terapia intensiva stanno dando i suoi frutti.

Anche il figlio Luigi ieri ha affermato che il politico sta bene e che ha trascorso un’ottava notte tranquilla, ricoverato in ospedale.

L’aggiornamento sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è stato ricoverato lo scorso 5 aprile d’urgenza in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Questo a causa di un’infezione polmonare causata da una leucemia mielomonocitica cronica, di cui l’uomo soffre già da due anni.

A quanto pare secondo una nota stampa dell’ospedale, attualmente le condizioni di salute del leader di Forza Italia sono stabili.

Infatti, già lo scorso 10 aprile in una nota stampa firmata dai dottori Zangrillo e Ciceri, si affermava un “progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate”.

Dunque il politico e imprenditore si sta riprendendo e sarà probabilmente presto attivo nuovamente.

Intanto continuano le costanti visite in ospedale da parte di amici e familiari. Infatti, oltre ai figli Luigi, Pier Silvio e Marina, è andata a trovarlo in ospedale anche la ex moglie Veroncia Lario.

Il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli ha affermato:

“Sulla salute di Berlusconi noi ci atteniamo a ciò che ci dicono i medici, ma l’ottimismo è ben riposto anzi, credo che i dottori avranno presto da fare per tenere il presidente ricoverato, conoscendolo dovranno legarlo al letto”.

Le parole di Marcello Pera “sull’eredità politica” di Berlusconi

L’ex presidente del Senato Marcello Pera si è espresso, all’interno di un’intervista su Repubblica, rispetto al possibile erede politico di Berlusconi.

Pera ha infatti affermato che Berlusconi è riuscito a portare all’interno del dibattito politico italiano la rivoluzione liberale di massa, lanciando inoltre l’idea di un partito repubblicano. Pur non essendo riuscito nel suo intento politico, secondo l’ex presidente, egli merita rispetto.

In ogni caso, in relazione ad un possibile erede politico di Berlusconi, Marcello Pera lo identifica nella figura di Giorgia Meloni. Definendola “una leader molto determinata e che mostra di avere un disegno sul centro destra”.

Proprio per questo, Meloni potrebbe succedere Berlusconi, magari riuscendo in ciò che il leader di Forza Italia ha fallito.

In ogni caso si tratta unicamente di ipotesi, in quanto secondo Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, fin quando ne avrà le forze Silvio Berlusconi non lascerà la scena politica.