Stoltenberg, NATO: “La guerra potrebbe durare anni”

Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha avvertito che la guerra tra Russia e Ucraina potrebbe durare “anni”.

Quattro mesi di brutali combattimenti in Ucraina sembrano mettere a dura prova il morale delle truppe di entrambe le parti, provocando diserzioni e ribellione contro gli ordini degli ufficiali, hanno affermato domenica i funzionari della difesa britannica.

Stoltenberg avverte sui rischi di una guerra lunga

Il capo della NATO ha avvertito che la guerra potrebbe trascinarsi per “anni”. “Le unità combattenti di entrambe le parti sono impegnate in intensi combattimenti nel Donbass e probabilmente hanno un morale molto basso“, ha affermato il ministero della Difesa britannico nella sua valutazione quotidiana della guerra.

“Le forze ucraine hanno probabilmente subito diserzioni nelle ultime settimane“, afferma la valutazione, ma ha aggiunto che “molto probabilmente anche il morale russo rimane particolarmente turbato”.

Ha affermato che “continuano a verificarsi casi di intere unità russe che rifiutano ordini e ci sono stati scontri armati tra ufficiali e le loro truppe”. Separatamente, la direzione principale dell’intelligence ucraina ha rilasciato quelle che ha affermato essere telefonate intercettate, in cui i soldati russi si sono lamentati delle condizioni in prima linea, delle scarse attrezzature e della generale mancanza di personale, secondo un rapporto dell’Istituto per lo studio della guerra.

In un’intervista pubblicata domenica sul settimanale tedesco Bild am Sonntag, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che “nessuno sa” quanto potrebbe durare la guerra. “Dobbiamo essere preparati affinché duri per anni”, ha detto. Ha anche esortato gli alleati “a non indebolire il sostegno all’Ucraina, anche se i costi sono elevati, non solo in termini di aiuti militari, ma anche a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei beni alimentari”.

Nei giorni scorsi Gazprom, la compagnia russa del gas, ha ridotto le forniture a due importanti clienti europei: Germania e Italia. Nel caso dell’Italia, i funzionari dell’energia dovrebbero incontrarsi questa settimana per fare un punto sulla situazione. Sabato il capo del colosso energetico italiano ENI ha affermato che con l’acquisto di gas aggiuntivo da altre fonti, l’Italia dovrebbe sopravvivere al prossimo inverno, ma ha avvertito gli italiani che potrebbero essere necessarie “restrizioni” sull’uso del gas.

Germania e Italia in difficoltà senza gas russo

La Germania limiterà l’uso del gas per la produzione di elettricità, per possibili carenze causate da una riduzione delle forniture dalla Russia, ha affermato domenica il ministro dell’Economia del Paese. La Germania ha cercato di riempire i suoi impianti di stoccaggio del gas fino alla capacità massima, prima dei freddi mesi invernali. Il ministro dell’Economia Robert Habeck ha affermato che la Germania cercherà di compensare la mossa russa, aumentando la combustione del carbone, un combustibile fossile più inquinante.

“È amaro, ma in questa situazione è semplicemente necessario ridurre il consumo di gas“, ha affermato. Stoltenberg ha sottolineato, tuttavia, che “i costi di cibo e carburante non sono nulla in confronto a quelli pagati quotidianamente dagli ucraini in prima linea”. Stoltenberg ha aggiunto: “Se il presidente russo Vladimir Putin dovesse raggiungere i suoi obiettivi in ​​Ucraina, come quando ha annesso la Crimea nel 2014, “dovremmo pagare un prezzo ancora maggiore”.

Il ministero della Difesa britannico ha affermato che sia la Russia che l’Ucraina hanno continuato a condurre pesanti bombardamenti di artiglieria sugli assi a nord, est e sud della sacca di Sieverdonetsk, ma con pochi cambiamenti in prima linea.

Il governatore di Luhansk Serhiy Haidai ha dichiarato domenica tramite Telegram: “È una situazione molto difficile a Sievierdonetsk, dove il nemico nel centro della città sta conducendo ricognizioni aeree 24 ore su 24 con droni, regolando il fuoco, adattandosi rapidamente ai nostri cambiamenti. “Il ministero della Difesa russo ha affermato domenica che le forze russe e separatiste hanno preso il controllo di Metolkine, un insediamento appena a est di Sievierdonetsk.

Sabato, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è recato a sud di Kiev per visitare le truppe e gli operatori ospedalieri nelle regioni di Mykolaiv e Odesa lungo il Mar Nero. Ha distribuito premi a dozzine di persone ad ogni fermata, stringendo loro la mano e ringraziandole ancora e ancora per il loro servizio.

Anche Papa Francesco oggi ha parlato dell’Ucraina

Qualche tempo dopo che Zelenskyy ha lasciato Mykolaiv, “il nemico ha provocato danni da fuoco contro unità delle forze di difesa con cannoni e artiglieria missilistica nelle aree degli insediamenti di Pravdyne, Posad-Pokrovskoe e Blahodatne”, secondo il briefing dell’esercito ucraino domenica.

In altri attacchi nel sud, il comando operativo militare del sud dell’Ucraina ha affermato domenica che due persone sono state uccise nei bombardamenti della comunità di Galitsyn nella regione di Mykolaiv e che i bombardamenti del distretto di Bashtansky continuano. Il ministero della Difesa russo ha affermato che i missili marittimi hanno distrutto uno stabilimento nella città di Mykolaiv dove erano immagazzinati obici e veicoli corazzati forniti dall’Occidente.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha espresso preoccupazione “per il fatto che un po’ di stanchezza dell’Ucraina stia iniziando a diffondersi in tutto il mondo” e ha sollecitato il sostegno agli sforzi ucraini per cercare di respingere l’invasione russa. “Sarebbe una catastrofe se Putin vincesse.

Non vorrebbe altro che dire: ‘Congeliamo questo conflitto, diamo una tregua’”, ha detto Johnson sabato, un giorno dopo una visita a sorpresa a Kiev, dove ha incontrato Zelenskyy e ha offerto aiuto continuo e allenamento militare. Le armi pesanti fornite dall’Occidente stanno raggiungendo le linee del fronte.

Ma i leader ucraini hanno insistito per settimane sul fatto che hanno bisogno di più armi e ne hanno bisogno prima. Domenica papa Francesco, nonostante abbia lamentato l’accumulo di armi, ha aggiunto il proprio monito a coloro che potrebbero perdere l’attenzione sull’Ucraina, che ha detto merita di difendersi. “E non dimentichiamo il popolo ucraino martirizzato in questo momento”, ha detto Francesco al pubblico in Piazza San Pietro. Io mi chiedo ogni giorno, ha detto il Papa: “‘Cosa ho fatto oggi per il popolo ucraino?”