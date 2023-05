Stéphanie di Monaco, ma avete mai visto che splendore era a 20 anni? Ecco la FOTO

Stéphanie di Monaco, ma avete visto che meraviglia la principessa di casa Grimaldi da giovane? Ecco com’era a vent’anni. Le foto vi lasceranno senza parole.

Spuntano dal passato della famosa principessa di casa Grimaldi alcune fotografie che mostrano la reale in tutto il suo splendore. L’avete mai vista da giovane la sorella di Alberto II? Che spettacolo di donna! Davvero una fanciulla tra le più belle al mondo.

Stéphanie di Monaco: tutto sulla sorella più ribelle del principe Alberto

Sorella più piccola del principe Alberto e della principessa Carolina, Stéphanie di Monaco è la terzogenita del sovrano Ranieri III e dell’indimenticabile Grace Kelly.

Nata nel 1965, ha sempre fatto parlare di sé per il suo carattere frizzante e ribelle tanto da farle aggiudicare il soprannome di “principessa ribelle”. Come i suoi fratelli, neanche Stéphanie ha vissuto un’adolescenza semplice.

A soli 17 anni, più precisamente nel 1982, si ritrova coinvolta in un incidente stradale nel quale perderà la vita la sua mamma, l’attrice Grace Kelly. Purtroppo, superare il dramma della perdita della genitrice non sarà facile per lei che si ritroverà in più occasioni nei guai.

A differenza di Alberto e Carolina, Stéphanie ha cercato di vivere la sua vita nella maniera più normale e semplice possibile, spesso allontanandosi anche dai doveri reali. Sapevate per esempio che per anni è stata una stilista?

Suo e il brand Pool Position che ha firmato alcuni costumi da bagno che hanno sfilato sulle passerelle più importanti del mondo. Nel 1986 ha aperto addirittura un negozio di abbigliamento e nello stesso anno si è dedicata alla carriera da cantante, tuttavia senza grande successo.

Sicuramente, proprio come la sorella Carolina, anche Stéphanie si può considerare una donna dalla bellezza incredibile. Oggi che ha 57 anni, è uno spettacolo di donna ma da giovane voi l’avete mai vista? Rimarrete senza parole per la sua incredibile bellezza.

La bellezza della principessa in alcune fotografie del passato

Stéphanie di Monaco ha avuto una vita privata alquanto turbolenta. Nel 1995 convola a nozze con Daniel Ducruet con il quale ha avuto due figli, Louis e Pauline. Nel 1998 nasce sua figlia Camille a seguito di una sua relazione con la guardia del corpo del padre, Jean Raymond Gottlieb.

Tuttavia nessuna delle sue relazioni si concluderà a lieto fine: il cuore della bella principessa è stato sempre infranto. Oggi è serena Stéphanie che si dedica al ruolo di madre e nonna. Solo da qualche settimana è nato il suo primo nipotino, il figlio di Louis Ducruet e di sua moglie Marie Chevallier.

Senza dubbio la reale si può considerare una delle donne più belle del reame monegasco, al pari quasi della sorella Carolina che per anni ha detenuto il titolo della più bella del reame. Se oggi a 57 anni la terzogenigenza di casa Grimaldi è una donna matura e affascinante, da giovane non avete idea di quanto fosse bella.

Avete mai visto qualche foto del suo passato? Rimarrete senza parole per l’incredibile fascino della principessa. In alcune fotografie, quelle che potete vedere qui sotto, si può notare una giovane principessa in tutto il suo splendore.

Il sorriso contagioso e gli occhi magnetici sono gli stessi di oggi che lasciano trapelare la forza e la ribellione di una donna che ha affrontato tante sfide nella sua vita. Il fisico poi da modella rende la principessa una donna che difficilmente è impossibile che non attiri l’attenzione.

Ha fatto sicuramente strage di cuori in passato e le sue relazioni sentimentali ne sono la testimonianza. Che meravigliosa giovane donna era Stéphanie di Monaco? Il suo fascino e la sua bellezza restano però ancora oggi intramontabili.

Anche ora che ormai è una donna matura, la sorella di Alberto e Carolina continua ad avere un fascino indiscutibile e a rappresentare ancora un’icona di moda, tendenza e bellezza. Sempre elegante e mai fuori posto, è sicuramente una donna da imitare soprattutto per chi è appassionata di Royal style.

Non ha mai contato troppo sulla sua bellezza Stéphanie che è riuscita ad emergere nel faticoso mondo reale grazie anche alle sue doti da filantropa e al suo carattere spigliato ed effervescente.

Oggi continua ad essere una delle personalità più influenti del Principato di Monaco ma rimanendo sempre in disparte rispetto ai più famosi fratelli. La terzogenita di casa Grimaldi preferisce condurre una vita normale dedicandosi non soltanto ai doveri regali ma soprattutto a quelli familiari.

Essere diventata nonna l’ha fatta rinascere. La reale non potrebbe vivere in uno stato di grazia differente. La famiglia che cresce e che la coinvolge, è per lei il regalo più bello di tutti.