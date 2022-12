By

Su Instagram Andrea, figlio di Stefano Tacconi, ha aggiornato sulle condoni di salute del padre: “Inizia piano piano a camminare”.

Una storia sul suo profilo Instagram, arrivata nel primo pomeriggio di oggi 6 dicembre. Andrea Tacconi ha dato la bella notizia che sperava nei mesi scorsi di are al pubblico, in relazione alle condizioni di salute del padre colpito da un’emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma.

Stefano Tacconi, il figlio Andrea aggiorna sulle condizioni di salute del padre

Non è la prima volta che Andrea aggiorna stampa e utenti tramite post, o dichiarazioni pubbliche, sulle condizioni di salute del padre. Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, era stato ricoverato lo scorso 23 aprile all’ospedale di Alessandria – arrivato in coma – a causa di un aneurisma. Tacconi era stato colpito mentre si trovava a un evento di beneficenza ad Asti.

Tramite una storia Instagram, arrivata sul suo profilo ufficiale, Andrea Tacconi ha condiviso una breve frase, su sfondo nero, ma molto importante: “Papà inizia piano piano a camminare, emozione unica!”.

Al momento l’ex numero uno bianconero è ancora seguito dai medici della struttura piemontese, ed è stato il figlio ad aggiornare sulle sue condizioni, in apparente miglioramento.

Stefano Tacconi, periodo non facile dopo l’operazione

A giugno inoltre Andrea aveva già commentato, sempre via Instagram, le condizioni di Stefano sempre sul suo ritorno a camminare dopo il primo ricovero. Andrea in quell’occasione aveva parlato di “primi passettini” con l’aiuto dei fisioterapisti.

In estate, lo scorso 13 luglio poi Stefano Tacconi aveva rilasciato un’intervista a La Stampa, nella quale confessava di voler vincere questa battaglia e di non vedere l’ora di poter tornare a casa e uscire dall’ospedale una volta per tutte. Da quell’intervista nessuna dichiarazione da parte della famiglia, fino a ottobre.

Sempre sui social infine, lo scorso 26 ottobre Andrea dopo un lungo momento di silenzio da parte della famiglia, era tornato a parlare del padre descrivendo il momento come “non facile” dopo l’operazione, e di una situazione che si evolva lentamente. Andrea aveva confidato ai suoi seguaci sul web di essere comunque fiducioso e di non vedere l’ora di dare buone notizie riguardanti il papà Stefano.

“E’ stato un periodo non facile dopo l’operazione che ha avuto, ci sono stati dei passi indietro nella sua condizione ma ad oggi si sta riprendendo lentamente – aveva commentato un paio di mesi fa Andrea – Spero di darvi belle notizie più avanti”.

Dopo l’operazione e i passi indietro però pare stiano arrivando nuovamente dei piccoli progressi per l’ex portiere della nazionale, colto da un malore improvviso la scorsa primavera.