Stefania Nobile, cosa fa oggi la figlia di Wanna Marchi? Vita stravolta dopo i guai

Stefania Nobile ha cambiato vita. Che cosa fa oggi la figlia della famosa Wanna Marchi? Non loro immaginereste mai.

La regina delle televendite, Stefania Nobile, attualmente conduce una vita diversa rispetto al passato. Completamente sconvolta dopo i guai con la giustizia, ecco di che cosa si occupa oggi.

Stefania Nobile, la regina delle truffe

Passata alla storia insieme alla mamma Wanna Marchi come regina delle truffe, Stefania Nobile ha fatto parlare di sé e si è fatta conoscere in tutta Italia per il comportamento fraudolento assunto nei confronti del popolo italiano.

Nel 1983, insieme alla mamma, mette in piedi il programma Wanna Marchi show trasmesso su Rete A, nel quale entrambe, madre e figlia, si occupano della televendita di alcuni prodotti.

La situazione sfugge però loro di mano quando, quasi come delle santone, iniziano a pubblicizzare dei prodotti dagli effetti miracolosi, a loro dire, e che costavano tantissimi soldi, imbrogliando tutti.

Nel 2001 iniziano i suoi problemi con la giustizia. Insieme alla madre viene accusata di truffa ed estorsione soprattutto dopo aver messo in piedi anche la società Ascié srl che si occupava di pagare gli stipendi ai suoi centralinisti addestrati a truffare le persone.

Nell’anno 2009, la corte di Cassazione la condanna a 9 anni e 4 mesi. A questa condanna si aggiunge anche quella per bancarotta fraudolenta a seguito del fallimento della sua società. Resterà pochissimo tempo in prigione, Stefania Nobile, che riesce dopo un ricovero in ospedale per alcuni problemi di salute, a ottenere gli arresti domiciliari.

Dal 2013 è ufficialmente libera. La sua vita, dopo i guai con la giustizia, è cambiata drasticamente. Ormai è passato un po’ di tempo da quando tutti l’hanno vista, l’ultima volta qualche anno fa, nelle aule di tribunale e poi dopo la sua scarcerazione. Sapete oggi che cosa ne è stato di lei? Ecco di che cosa si occupa.

La nuova vita della figlia di Wanna Marchi

Che caos la vita di Stefania Nobile! Dopo essere ritornata ufficialmente in libertà nel 2013, ha cambiato completamente vita. Dato che i problemi con la giustizia hanno rovinato la sua immagine, il mondo dello spettacolo le ha chiuso le porte in faccia.

La figlia di Wanna Marchi si è ritrovata dunque, improvvisamente, a dover ricostruire la sua esistenza partendo da zero. Una chance le viene data dall’allora fidanzato Davide Ivan Lacerenza, proprietario del ristorante La Malmaison, che l’assume come sua collaboratrice.

Ma anche in questa occasione Stefania si farà riconoscere: inizierà ad imbrogliare i clienti pompando i prezzi del menù e presentando conti che superavano i 1000 euro. Dunque, travolta dal caos, tenta di ripulire la sua immagine cercando di partecipare ad alcuni reality in televisione come L’Isola dei famosi ma lo scandalo che provoca la voce della sua presunta partecipazione induce i vertici Mediaset a fare un passo indietro e a ritrattare tutto.

Dato che sopravvivere in Italia diventa per lei impossibile, ecco dunque che Stefania Nobile decide di fare le valigie e di trasferirsi in Albania. Nella nazione che dista pochi chilometri in linea aerea dall’Italia, nel 2018 diventa proprietaria di due locali e di un ristorante.

Ma gli affari non vanno bene, per cui la figlia di Wanna Marchi si ritroverà a vendere tutto. Nel 2021 decide di tentare una nuova via, quella di manager e talent scout, così fonda la “Produzione srl”.

A quanto pare però nessuno si affida alla sua società, ragion per cui, come ha confermato lei stessa in una recente intervista nella trasmissione La zanzara, insieme alla madre prende parte anche degli eventi organizzati da discoteche o privati che consentono così a madre e figlia di sopravvivere.

Insomma, una vita rovinata dal comportamento truffaldino, la loro. Le due oggi continuano a pagare ancora lo scotto di un’esistenza vissuta tra truffe e inganni.