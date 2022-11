Come togliere la puzza di umido dalle lenzuola: torneranno profumatissime

Nonostante la lavatrice e l’asciugatrice, le lenzuola potrebbero puzzare di umido e basta un solo ingrediente per farle tornare come nuove.



La puzza di umido sulle lenzuola è un problema molto frequente, soprattutto in inverno.

Perché le lenzuola puzzano di umido?

Le lenzuola possono puzzare di umido per diversi motivi, soprattutto quando arriva l’inverno. Sì perché durante la stagione fredda, soprattutto se non si ha l’asciugatrice, si può fare molta fatica ad asciugare i panni. Metti il brutto tempo, metti lo spazio limitato in casa, le lenzuola ed il restante bucato potrebbero rimanere appese sullo stendino o in giro per casa, per molto tempo, senza asciugarsi.

Ciò significa che, soprattutto le lenzuola, molto più voluminose e quindi difficili da asciugare, potrebbero non liberare umidità e, una volta riposte, puzzare di umido.

La cosa peggiore è che potremmo accorgersi di questo cattivo odore soltanto quando abbiamo cambiato il letto e messo quelle lenzuola che credevamo perfettamente asciutte. Il che potrebbe essere davvero spiacevole. Vediamo un semplice rimedio della nonna.

Queste ultime erano solite inserire nel cassettino della lavatrice il succo di un limone. Quelle che lavavano il bucato a mano e, dunque, anche le lenzuola, adoperavano il sapone di Marsiglia, davvero perfetto per conferire un buon profumo ai panni. Se ciò non dovesse bastare, continua a leggere.

Puzza di umido delle lenzuola: basta questo ingrediente

La prima operazione da svolgere resta sicuramente quella di lavare con accuratezza le proprie lenzuola. Un fattore non meno importante è che quando la lavatrice è finita, le lenzuola, come pure tutto il bucato, dovrebbero essere stese immediatamente, senza perdere troppo tempo. Il sole sarebbe l’alleato perfetto per conferire al bucato un buon odore.

Se stenderle per bene e per il tempo necessario non fosse possibile per questioni atmosferiche, allora si potrà adoperare qualche pratica soluzione della nonna. L’ingrediente da usare contro la puzza di umido nelle lenzuola è il bicarbonato. Ne basta una manciata che dovrà essere messa proprio durante il lavaggio. Il bicarbonato, infatti, è un ingrediente in grado di assorbire i cattivi odori durante i lavaggi nonché l’umidità se usato da asciutto.

Oltre alle lenzuola, anche le federe possono avere problemi con l’umidità. Esse, infatti, entrano in contatto con la nostra testa e il nostro sudore molto più che il resto del letto. Si può ovviare al problema utilizzando un mix di aceto e bicarbonato. Nella soluzione così ottenuta si possono immergere le federe e scongiurare che si formi la puzza.

Attenzione, però, questa soluzione ottenuta potrebbe far perdere colore ai panni oppure renderli più bianchi. Da utilizzare, dunque, soltanto su lenzuola bianche. Per le lenzuola delicate meglio non abusare del bicarbonato e optare per il Sapone di Marsiglia.