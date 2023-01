La stazione ferroviaria di Seiryu Miharashi si trova in Giappone: è stata costruita nel mezzo del nulla e non ha né entrata, né uscita. A che scopo?

A volte abbiamo così tanta fretta di arrivare a una destinazione che ci dimentichiamo di guardare ciò che ci circonda. Ciò non accade quando i passeggeri salgono sul binario della stazione ferroviaria di Seiryu Miharashi, in Giappone. Una stazione, immersa nel nulla, senza entrata, né uscito. Come mai è stata costruita in questo modo? A questa domanda, c’è una risposta che fornisce una spiegazione valida.

La stazione ferroviaria giapponese immersa nel nulla: la Seiryu Miharashi, senza entrata né uscita

Una stazione costruita nel bel mezzo del nulla, senza entrata né uscita. Non si tratta di un’invenzione cinematografica o fantasiosa. Tale struttura esiste davvero e si chiama Seiryu Miharashi Station. Tale stazione permette ai passeggeri di fermarsi in un posto in cui non c’è nulla, semplicemente per ammirare il panorama.

Inaugurata a marzo 2019 sulla linea Nishikigawa Seiryu, ubicata nella parte meridionale del paese, si presenta un’insolita piattaforma senza uscita, né ingresso. L’intenzione di questo progetto è incoraggiare i viaggiatori a prendersi del tempo per ammirare la natura che li circonda prima di riprendere il viaggio.

La stazione di Seiryu Miharashi si trova nella prefettura di Yamaguchi, tra le città di Naguwa e Nekasa. Il suo nome si traduce letteralmente in “Clear Stream Viewing Platform“, riferendosi alla sua posizione sul fiume Nishiki.

I treni che sostano in questa stazione

Solo pochi treni speciali effettuano la fermata in questa insolita stazione e, quando i passeggeri vi sbarcano, si ritrovano di fronte a uno scenario decisamente atipico. Essi, infatti, non trovano rampe, cancelli o percorsi che li conducano a destinazione.

La stazione di Seiryu Miharashi, infatti, è completamente isolata e incastonata nell’ambiente montuoso: pertanto, le persone devono aspettare che un altro treno per poter mettersi nuovamente in viaggio e ripartire per un’altra destinazione.

La natura altamente unica di questa stazione l’ha resa una tappa popolare per i viaggiatori e gli appassionati di ferrovie.

Coloro che hanno la fortuna di poter intraprendere tale viaggio sono in grado di intravedere la bellezza incontaminata della regione e, nel contempo, apprezzare il tempo e la natura, che inviano un unico e semplice messaggio: rallentare e abbandonare i ritmi frenetici della vita quotidiana per assaporare, pienamente, la maestosità della natura che ci circonda.

Un viaggio sicuramente singolare che un amante dei paesaggi e della natura incontaminata non può certo non intraprendere.