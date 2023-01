Pigne, se le metti nel forno dopo 15 minuti accade qualcosa di unico in casa

Avete mai pensato di mettere le pigne nel forno? Bastano solo 15 minuti per assistere a qualcosa di veramente straordinario.

Ci sono metodi divertenti e sicuramente sconosciuti per tantissime persone, che non sanno di poter utilizzare delle materie prime per più scopi. A tal proprosito, non si finisce mai di imparare e le famose pigne che si trovano per la strada posso avere tantissimi usi diversi anche in casa. Questa volta non verranno usate per addobbare gli ambienti a Natale, ma messe direttamente nel forno per qualcosa di straordinario da realizzare in soli 15 minuti.

Pigne, quali sono i loro usi più famosi?

Le pigne possono essere maschili e femminili, allungate oppure arrotondate a seconda della tipologia di albero dalla quale nascono. In frutto dalla consistenza dura e non commestibile, che contiene al suo interno i pinoli custoditi da un guscio rigido da spaccare per raggiungere l’unica parte commestibile.

Lasciando un attimo da parte la sua struttura e la sua origine, questo è un frutto considerato porta fortuna per tantissime Regioni in Italia e non solo. Non è tutto, infatti la pigna è vista come il classico ornamento di Natale sia sotto un punto di vista classico sino a quelle decorate con la neve finta.

Basta vederne una per creare subito l’atmosfera giusta e pensare ad un ambiente caldissimo dove passare la giornata. Le pigne più piccole si prestano anche per decorare i pacchetti regalo, oppure fungono spesso da segnaposti innovativi ed ecologici. Ma avete mai provato a metterle dentro il forno?

Pigne nel forno, il metodo degli esperti

Gli esperti ci insegnano qualcosa che in moltissimi non conoscono e si tratta di mettere delle pigne direttamente dentro il forno. Gli ingredienti da predisporre sono i seguenti:

Sacchetto di plastica 1

Pigne grandi 3

Aceto di vino bianco

Vodka (oppure alcool)

Olio essenziale con la fragranza a piacere

Uno spruzzino vuoto

Una volta che abbiamo sul tavolo tutti questi ingredienti può iniziare la preparazione:

La prima cosa da fare è prendere le tre pigne e metterle dentro un contenitore ampio con mezzo bicchiere di aceto e acqua fredda Lasciare agire per 20 minuti e poi risciacquare le pigne sotto l’acqua corrente, così da igienizzarle e pulirle in profondità Prendere una teglia e rivestirla con carta assorbente per poi appoggiare le tre pigne Metterein forno a 80° per un massimo di 15 minuti sino a quando non si sono asciugate completamente Dentro lo spruzzino mettere 5 gocce dell’olio essenziale scelto e la vodka, agitando dopo averlo richiuso bene Spruzzare la sostanza direttamente sulle pigne prima di inserirle dento il sacchetto di plastica, che poi verrà chiuso bene.

Adesso il sacchetto di plastica chiuso con le pigne dentro dovrà essere messo all’interno di un cassetto, o comunque in un luogo asciutto e non umido. Lasciare agire per una settimana, così che le pigne possano assorbire tutta l’essenza scelta attraverso l’olio essenziale.

Dopo una settimana, prendere le pigne dal sacchetto e posizionarle per tutta la casa così da sprigionare un profumo delicato e persistente negli ambienti.