Stavano per sposarsi, ma sbuca un ospite inaspettato nel bel mezzo della cerimonia

Un intermezzo molto carino in un matrimonio ha sorpreso tutti. Scopriamo quale ospite inaspettato si è palesato in una cerimonia.

Come è noto, i paggetti alle cerimonie sono piacevoli a vedersi, ma di solito sono i bambini a rivestire questo ruolo.

In un matrimonio, invece, a fare da paggetto agli sposi è stato nientemeno che un cane, ma di una razza bellissima, che ha affascinato tutti gli invitati. Scopriamo cosa è accaduto nel bel mezzo del matrimonio, quando è sbucato questo fantastico paggetto!

Ospite inaspettato alla cerimonia

Si è sposato il famoso blogger Salvatore Liuzzo, seguito da oltre seimila followers su Instagram. Il suo matrimonio è diventato virale per qualcosa che è accaduto e riguarda da vicino un ospite inaspettato, ossia il suo bellissimo cane, un pastore maremmano morbido e peloso.

L’animale è stato anche lui al matrimonio del padrone e della sua compagna e con la sua presenza ha destato stupore e meraviglia. Ma è stato soprattutto un suo gesto a colpire gli invitati, che sono rimasti sbalorditi per la sua intelligenza e il suo amore verso Liuzzo.

I cani spesso diventano assoluti protagonisti in determinate occasioni, e quando compiono cose incredibili rimangono impresse nella mente delle persone che li guardano. A renderli speciali sono le tante qualità che li distinguono, dedizione, fedeltà, tenacia.

L’affetto che dimostrano per le poche attenzioni ricevute è enorme e il legame che si viene a creare è talmente profondo che quando vengono a mancare si soffre allo stesso modo di quando si perde una persona cara. Quello che è successo alla cerimonia del blogger Salvatore Liuzzo rimarrà per molto tempo nella memoria degli invitati presenti, ma scopriamo cosa ha fatto il suo pastore maremmano!

Il cane fa da paggetto alla cerimonia dei padroni

Nessuno se lo aspettava e quando è entrato tutti sono rimasti a guardare il pastore maremmano, un cane dalla dolcezza unica, con grande sorpresa. Gli invitati sono rimasti affascinati da quel cane che si dirigeva verso la coppia, composta dai suoi padroni, il blogger Salvatore Liuzzo e la sua compagna.

La coppia ha dichiarato di non aver voluto rinunciare in alcun modo alla presenza del loro amato amico a quattro zampe, il loro orsetto, come lo hanno definito. Il bellissimo ed enorme cane ha fatto da paggetto ed è stato fotografato dagli invitati che non hanno perso tempo a riprendere la scena con i cellulari.

Prima che entrasse la sposa in chiesa, l’animale ha percorso la navata ed è andato incontro al suo padrone. Liuzzo si è inginocchiato per abbracciarlo, ma il cane, giunto a pochissima distanza da lui, si è fermato all’improvviso.

Fiero di quel ruolo, ha messo in evidenza le fedi nuziali che teneva attaccate al collare, come a dire agli ospiti che era lui ad avere l’onore di portarle al padrone. Il gesto del cane ha lasciato tutti senza parole e ha reso quel momento della cerimonia davvero unico. Il video pubblicato su Instagram ha commosso anche molti utenti, rimasti incantati da quella scena.

L’amicizia fra cani e padroni non ha limiti

La vicenda del blogger Salvatore Liuzzo, che ha scelto come paggetto al suo matrimonio il suo amico a quattro zampe, ovvero il suo fantastico pastore maremmano, parla di un’amicizia che da sempre lega cani e padroni.

La sua storia è solo una delle numerose raccontate da persone che vivono la stessa esperienza e che amano gli animali come se fossero parte di loro stessi.

Dal canto loro, i cani dimostrano una fedeltà totale e senza limiti, non chiedono nulla in più di quello che i padroni fanno per loro e li amano in maniera incondizionata. Coloro che tengono in casa un cucciolo sanno bene quanto amore può dare e quanto può cambiare la vita!