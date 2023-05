Stavano per multarlo ma lascia un biglietto inatteso ai vigili: cosa c’era scritto

Le autorità erano decise a multarlo, quando hanno visto che l’automobilista aveva lasciato un biglietto inatteso ai vigili.

Ecco cos’è davvero successo di recente tra un automobilista e i vigili urbani che erano assolutamente decisi a multarlo. Il proprietario del veicolo ha lasciato un biglietto inatteso ai vigili, che hanno dovuto reagire in un modo specifico.

Un biglietto inatteso ai vigili

Di recente, ha fatto molto scalpore la notizia incredibile di un biglietto inatteso ai vigili, lasciato da un automobilista o da un’automobilista che aveva violato una norma importantissima del Codice della Strada.

Dovete sapere, che il cittadino italiano aveva parcheggiato la sua auto in una zona in cui era assolutamente vietato parcheggiare. Stiamo parlando dello spazio che viene riservato alle persone disabili.

La persona in questione aveva violato la norma e aveva pensato bene di scrivere un messaggio in cui spiegava di non aver trovato posto.

Inoltre, il soggetto ha rivelato anche di essere il titolare di un pass per residenti, che gli consentirebbe di parcheggiare in zona e di avere la priorità sugli spazi a disposizione. I vigili urbani erano decisi a emettere la multa, quando si sono trovati davanti un biglietto che non si aspettavano affatto di poter leggere.

Erano decisi a multare

Tantissime persone si staranno chiedendo adesso se scrivere un biglietto del genere sia sufficiente per non vedersi recapitare una multa per la sosta effettuata sullo spazio dedicato ai disabili.

In realtà, dobbiamo rivelarvi che non è affatto sufficiente. Parcheggiare in una zona vietata o riservata è un atto assolutamente grave e punito dal Codice della strada con una multa.

A tal proposito, infatti, la Legge parla molto chiaro. Nessun biglietto può giustificare una sosta avvenuta in un luogo vietato. In quel caso, l’automobilista, invece di scrivere di avere il pass residenti e di non essere riuscito a trovare parcheggio, avrebbe dovuto scrivere altro.

Il cittadino, infatti, avrebbe dovuto dimostrare di avere il diritto di parcheggiare nel luogo riservato ai disabili con una documentazione che sarebbe stata presa in considerazione dagli agenti di polizia.

Visto che il biglietto inatteso ai vigili non stava apportando una ragione sufficiente affinché non avvenisse la multa, questa è stata emessa in ogni caso. Il cittadino in questione si è visto recapitare ben 300 euro di multa e sottrarre addirittura 8 punti dalla patente.

La Legge vale per tutti allo stesso modo e non ammette delle eccezioni. Pensate se i vigili urbani facessero delle eccezioni per certi soggetti piuttosto che per altri: in strada sarebbe il caos. Ogni cittadino potrebbe in qualsiasi momento chiedere conto e ragione sui vari accadimenti.

Il Codice della Strada, invece, è piuttosto specifico e nasce proprio per eliminare qualsiasi tipo di ambiguità e per permettere ai vigili urbani di compiere un lavoro fluido e rapido, senza intoppi.

Tutte le volte in cui vi sentirete alle strette e sarete tentati di compiere un’infrazione, sappiate, quindi, che lasciare un biglietto ai vigli non è affatto sufficiente per ricevere una multa dalle autorità competenti.