Stavano nuotando tranquillamente, ma qualcosa spunta dal nulla alle le loro spalle

Alcuni bagnanti stavano nuotando in tranquillità in una giornata di relax quando, all’improvviso, poco lontano dalla riva, dietro di loro si è materializzato qualcosa. Vediamo cosa è successo.

I turisti stavano nuotando nelle calde acque di una spiaggia spagnola quando hanno fatto la malaugurata scoperta spaventosa.

Stavano nuotando quando avvistano qualcosa

In questi giorni, il caldo inizia a farsi sentire e la stagione estiva, per molti, è iniziata nuotando e rilassandosi sulla spiaggia. Ed è proprio quello che stavano facendo alcuni bagnanti su una spiaggia bassa e sabbiosa della costa spagnola. In particolare, si trattava della spiaggia a sud della città di Alicante, chiamata Aguamarina a Orihuela Costa.

I bagnanti che stavano nuotando, però, ad un certo punto, si sono accorti di una presenza inquietante alle loro spalle: una pinna nera che apparteneva ad uno squalo di ben cinque metri. L’esemplare stava nuotando molto vicino alla riva e, dopo aver percepito l’agitazione generale dei bagnanti, aveva provato ad avvicinarsi ancora di più. Il panico generale era papabile. Tanto che, i bagnini, come da prassi, hanno iniziato a fischiare i loro fischietti, per fare uscire le persone dall’acqua e farle allontanare dal bagnasciuga.

Cosa è successo

Una persona non ha esitato a prendere il suo smartphone e filmare la scena. Non appena le persone che stavano nuotando scoprono che alle loro spalle c’è una pinna nera, si agitano e cercano di raggiungere il prima possibile la riva. Lo squalo sembra seguirle per un po’, lentamente, per poi esitare qualche tempo e provare ad andarsene.

Tutto è bene quel che finisce bene, dunque. Ma perché accade che gli squali si avvicinano così pericolosamente alla riva? Gli squali possono avvicinarsi alla riva per diversi motivi, ma è importante notare che la maggior parte degli squali preferisce rimanere in acque più profonde.

Gli squali si spostano in cerca di cibo e se la riva offre un’abbondanza di prede potenziali, come pesci o foche, potrebbe attirare gli squali nella zona costiera. Eventi come le variazioni di temperatura dell’acqua, la disponibilità di cibo o le modifiche delle correnti marine possono influenzare gli schemi di movimento degli squali, spingendoli verso le aree costiere.

La presenza di uno squalo vicino alla riva non significa necessariamente un pericolo imminente per gli esseri umani. Gli attacchi di squalo sono estremamente rari, soprattutto lungo le coste europee. La maggior parte degli squali, inoltre, preferisce prede marine piuttosto che interagire con le persone.

Tuttavia, è sempre consigliabile seguire le indicazioni delle autorità locali in merito alla sicurezza nelle acque e prendere le precauzioni necessarie quando si nuota in aree conosciute per la presenza di squali. Insomma, i bagnanti proprio non si aspettavano una tale presenza nelle coste basse spagnole.