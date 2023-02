Stati Uniti, il piano Biden per la nuova America

By

Joe Biden ha tenuto un lungo discorso davanti al Congresso americano a camere riunite, un discorso tanto atteso in cui mostra punto per punto il suo piano per una nuova America.

Filo conduttore dell’intero discorso è la ricerca, da parte sua, di una collaborazione con il partito repubblicano affinché si possa raggiungere ogni obiettivo prefissato e si possa ricostituire l’America ripartendo dalla classe media.

Biden: lungo discorso al Congresso per presentare la nuova America

Un discorso di più di un’ora quello che ha pronunciato il presidente Joe Biden al Congresso americano che si è tenuto a camere riunite. È stato il suo secondo discorso da quando ha ottenuto il mandato e lo fa in un momento in cui i sondaggi non sono a suo favore.

L’intero discorso ha un filo conduttore ossia riuscire a creare una collaborazione proficua con il partito repubblicano, durante il suo discorso ha infatti più volte fatto presente che fino ad ora si è riusciti a lavorare bene insieme al partito repubblicano per il bene dell’America, ed è su questa linea che vuole proseguire nei prossimi mesi al fine di riuscire a creare una nuova America.

Joe Biden lancia un messaggio molto chiaro, c’è necessità di ripristinare l’anima dell’America, di ricostruire la sua spina dorsale ripartendo dalla classe media per riuscire a unire l’intera nazione.

Un discorso che si è tenuto sui toni miti ma fermi e che ha riscontrato notevoli consensi non solo da parte dei suoi democratici ma anche da parte dei repubblicani che più volte hanno applaudito mostrando il loro consenso.

Consenso che arriva anche dal neo speaker della Camera McCarthy, eletto proprio lo scorso gennaio 2023.

Il piano per la nuova America

Joe Biden durante il suo discorso ha fatto notare come nonostante due anni fa l’economia americana traballava oggi invece è in ripresa, e che negli ultimi due anni sono stati creati circa 12 milioni di nuovi posti di lavori, più di quanto abbia mai fatto qualsiasi presidente.

Il piano economico previsto dal presidente prevede di investire su persone e luoghi che nel tempo sono stati dimenticati, tralasciati indietro e trattati come se fossero invisibili. Ha poi scelto di toccare il tema del fisco e delle tasse.

In particolare ha spiegato che nessun miliardario dovrebbe pagare meno di un lavoratore qualsiasi, e quindi ha proposto di quadruplicare la tassa sul riacquisto delle azioni societarie per poter incoraggiare gli investimenti a lungo termine.

Ha poi chiarito che nessuna persona che guadagna meno di 40 mila dollari l’anno dovrebbe vedere le sue tasse aumentare “nemmeno di un centesimo”.

È poi passato a parlare del tema leggi e armi, parlando della necessità di uguaglianza davanti alla legge, creando e fornendo la formazione necessaria a tutte le forze dell’ordine.

Durante il suo discorso, Joe Biden, ha citato più volte la morte di Tyre Nicols, l’ennesimo giovane afroamericano che è stato picchiato a morte dagli agenti, mostrandosi non solo dispiaciuto ma anche convinto che queste episodi non dovrebbero più accadere. “Quando un poliziotto viola la fiducia deve essere chiamato a risponderne” queste le parole del presidente americano.

È tornato poi a ribadire sulla necessità di vietare nuovamente le armi d’assalto per riuscire a diminuire le sparatorie di massa come era già avvenuto nei 10 anni in cui il divieto di legge era attivo.

Durante il suo discorso, Biden, ha toccato anche il tema sanità chiarendo che la sua intenzione è quella di non effettuare i tagli in questo settore come proposti dai repubblicani, ha poi citato la social security ossia la previdenza, e il Medicare, cioè l’assistenza sanitaria prevista per gli ultra 65enni.

Ha poi difeso la sentenza conosciuta come Roe vs Wade che protegge il diritto di ogni donna di poter abortire, chiedendo al Congresso di poter ripristinare i diritti delle donne.

Ultimo punto toccato durante il suo discorso è stata la politica internazionale, ringraziando in primis l’Ambasciata ucraina presente al discorso.

Ha inoltre chiarito che ha tutta l’intenzione di reagire qualora la Cina voglia minacciare la sovranità nel suo Paese, proprio come successo nei giorni scorsi quando sul territorio degli Stati Uniti sorvolava un pallone sonda.