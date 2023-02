Se fai parte di questi segni zodiacali a febbraio avrai una cattiva notizia dietro l’altra

Oroscopo, brutte notizie per i nati sotto questi segni zodiacali: febbraio da incubo per voi. Il cielo ha deciso di voltarvi le spalle. in arrivo solo problemi.

Non se la passeranno affatto bene alcuni segni zodiacali che avranno un febbraio indimenticabile. Cattive notizie, una dietro l’altra, vi demoralizzeranno. Attenzione a non lasciarvi travolgere dagli eventi negativi.

Oroscopo, in arrivo brutte notizie dal cielo

Se gennaio 2023 è stato un mese fortunato per molti segni zodiacali, febbraio invece, che è appena cominciato, si rivelerà drammatico per altri. Il passaggio della cosiddetta cometa celeste, che è in transito nel nostro sistema solare dallo scorso marzo 2022, influenzerà e in maniera per nulla positiva i nati sotto specifiche costellazioni.

Alcuni segni zodiacali si ritroveranno ad affrontare un periodo sfortunato e con tanti problemi da risolvere. Il cielo non ha belle notizie per voi. Il consiglio degli astrologi è di munirvi di pazienza, costanza e soprattutto di sfoderare il vostro sorriso migliore: questo periodo da incubo passerà presto.

Cercate di non vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto anche se sarà difficile. La sfortuna vi perseguiterà come non mai. Scopri se anche tu avrai un febbraio disastroso o se invece la sorte ha deciso di benedirti con la sua benevolenza.

Febbraio sfortunato per questi segni zodiacali

Sarà un febbraio da incubo per alcuni segni zodiacali. L’influsso della cometa celeste porterà non pochi problemi proprio a loro. Sebbene Urano, Marte e Mercurio stanno pian piano allontanandosi da alcune costellazioni, la loro retrocessione non avrà un influsso positivo per i nati sotto questi segni.

Ecco chi dovrà affrontare numerosi imprevisti e soprattutto chi dovrà fare i conti con la sfortuna inattesa. Secondo gli esperti, sono tre le costellazioni zodiacali che saranno caratterizzate da un mese disastroso.

Al primo posto ci sono i Gemelli. Se fino a qualche settimana fa tutto sembrava andare liscio come l’olio, con l’entrata del mese corrente tutto cambierà per voi. Un’energia oscura si impossesserà del vostro segno, molto probabilmente avrete a che fare con sfide non soltanto professionali che non si risolveranno come previsto, ma anche con alcune situazioni personali che urteranno sensibilmente la vostra emotività.

La vostra natura instabile vi porterà a prendere decisioni sbagliate e che si riveleranno disastrose per il futuro. Il consiglio degli esperti è di non agire mai istintivamente o in maniera impulsiva ma di ragionare prima di compiere un passo importante.

Le stelle vi avvertono: tensioni sul lavoro e conflitti con alcuni colleghi renderanno il vostro febbraio davvero un incubo terribile. Cercate di mantenere la calma, tutto passerà.

Febbraio buio anche per i nati sotto il segno del Sagittario. Alcuni problemi relazionali, a causa del passaggio della Luna Piena che arriva nel segno del Leone, vi porteranno a diventare sospettosi, rigidi e talvolta scostanti, non soltanto con i colleghi ma anche con il partner.

Il vostro atteggiamento litigioso non vi aiuterà in amore: la vostra relazione è in pericolo. Attenzione a non ingigantire le situazioni più del dovuto, potreste ritrovarvi a mettere fine anche ad un amore che dura da anni.

Problemi in vista anche per i nati sotto il segno dell’Acquario. I nostri amici acquarietti avranno un febbraio da dimenticare. Con la Luna Piena che entra in Leone, gli influssi negativi non vi abbandoneranno per settimane.

Gli esperti dicono di prestare attenzione a proposte o a contratti nuovi: ponderate qualsiasi decisione con attenzione. Non perdete la fiducia in voi stessi. La vostra testardaggine vi porterà a fare scelte sbagliate: consultatevi sempre con chi reputate amico. Non chiudete nemmeno un occhio: i nemici sono dietro di voi, pronti a colpirvi quando meno ve lo aspettate.