“Sta per nascere…”, nuovo bimbo in arrivo: cicogna in casa reale | L’annuncio

Un lietissimo evento, con l’arrivo cicogna in casa reale. L’annuncio ha allietato tutti quanti: un nuovo erede è in arrivo.

Questi lieti eventi sono sempre quelli che fanno emozionare. La cicogna in casa reale sta per arrivare e un nuovo erede sarà pronto a gestire il futuro della Nazione. Un lieto evento divulgato anche tra i social, così che il mondo potesse apprendere della notizia nell’immediato. Di chi stiamo parlando?

Cicogna in casa reale: chi è il nuovo erede?

Inutile girarci intorno, ogni volta che arriva la cicogna in casa reale è emozionante. Chi non ricorda il lieto evento social di Kate e William quando hanno annunciato l’arrivo di George? E così anche i figli di Harry e Meghan.

George è stato educato sin da subito per essere il futuro Re inglese, in successione a suo padre William – dopo Carlo III. C’è un altro erede che sta per venire al mondo ed è un pezzo del puzzle di una storia d’amore straordinaria.

Il Re e la Regina del Butan sono molto amati: il Re Jigme Khesar Namgyel ha conosciuto la sua amata consorte Jetsun Pema tanti anni fa. In quel momento lei aveva solo 17 anni ed è la più giovane Regina del mondo oggi. Lui ha rinunciato alla poligamia e la storia d’amore ha fatto sognare tutto il mondo. In realtà, il loro primo incontro è avvenuto quando Jetsun era solo una bimba di sette anni.

Poi lei è cresciuta diventando una borghese appassionata di arte e pallacanestro. All’inizio la relazione è stata tenuta segreta, poi l’amore ha vinto su tutto con il matrimonio e la nascita dei loro primi due bambini.

Ora stanno per diventare nuovamente genitori, per la terza volta. Il lieto annuncio è stato dato tramite il profilo social ufficiale. Il mondo ha saputo della notizia emozionante e non si può fare a meno di gioire per questa coppia innamorata.

Jetsun uguale a Kate Middleton?

Un nuovo erede sta per bussare alla porta e il Butan è lieto per la notizia. Non tutti sanno che la Regina Jetsun è considerata al pari di Kate Middleton. Le due donne non sono solo giovani e belle, ma anche determinate e amate dalla popolazione. Entrambe sono serie, portano avanti i progetti e sono presenti agli eventi pubblici dimostrando grande professionalità e personalità.

Entrambe arrivano da una famiglia borghese e si sono innamorate del Principe, quello che un giorno sarebbe diventato un Re. Le due donne sono sempre più simili anche per come svolgono la loro vita. Nel 2014 si sono incontrate le due coppie reali e le due donne si sono mostrate in sintonia, su ogni cosa.

Non resta che attendere l’arrivo del terzo erede del Butan.