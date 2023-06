Harry e Meghan, addio ai Windsor: vogliono usare il cognome Spencer

Stando a un esperto di questioni reali, Harry e Meghan sarebbero intenzionati a “liberarsi” del cognome Windsor per usare quello di Spencer. Si tratterebbe di un modo, per Tom Bower, di prendere le distanze dalla Famiglia Reale inglese e invece avvicinarsi sempre più a quella della defunta madre del principe, Lady Diana. Un modo per ripulire al contempo la loro immagine, offuscata dagli ultimi scandali legati non solo all’autobiografia Spare, ma anche al recente divorzio e conseguenti polemiche da Spotify. Stando a Bower, il vero scopo di Markle sarebbe quella di diventare la nuova Diana.

Una notizia incredibile, quella che arriva da Oltremanica e ha per protagonisti, tanto per cambiare, i duchi di Sussex. Harry e Meghan, stando alle parole dell’esperto di vicende reali Tom Bower, sarebbero intenzionati a liberarsi del cognome Windsor, prendendo così le distanze in modo sempre più netto dalla Royal Family, e vorrebbero utilizzare invece quello di Spencer. Quest’ultimo è quello della defunta e indimenticabile madre del principe, Lady Diana. Stando a delle fonti, i due si sarebbero già informati presso le autorità britanniche in merito. Una scelta, secondo Bower, per nulla casuale, poiché in questo modo non solo darebbero una ripulita alla loro immagine, ormai rovinata dai diversi scandali che li hanno investiti in questi ultimi mesi, ma verrebbero anche associati direttamente alla principessa, tuttora molto amata in tutto il mondo. Questo realizzerebbe, sempre secondo l’esperto, il sogno dell’ex attrice, ovvero quello di diventare la “nuova” Diana.

Harry e Meghan: addio Windsor, benvenuto Spencer

Tom Bower, esperto di Reali inglesi e autore del libro Revenge: Meghan, Harry, and the War Between the Windsors, ha di recente rilasciato un’intervista a GB News, nella quale si è detto certo che Harry e Meghan, i duchi di Sussex, abbiano intenzione di dire addio al cognome Windsor, per prendere invece quello di Spencer, il cognome da nubile di Lady D.

Si tratterebbe di una mossa, la loro, per distanziarsi ulteriormente dalla Famiglia Reale inglese, e ripulirsi un’immagine offuscata ormai irrimediabilmente dall’uscita del libro Spare, oltre che dalle interviste rilasciate contro i Windsor e in ultimo il divorzio chiacchieratissimo dal colosso del podcast Spotify. In tal modo, non solo acquisirebbero il cognome Spencer, ma si avvicinerebbero anche agli ideali e all’immagine tuttora molto amata della principessa.

A suggerire l’idea pare sia stata proprio Markle e Bower è convinto l’abbia fatto per un motivo ben specifico: “Diana è sempre stata la sua passione, oltre a essere un’ossessione per Harry. Meghan ha sempre voluto essere la nuova Diana. E considerato il silenzio degli ultimi tempi a Montecito, e chiaro che i Sussex si stanno preparando per qualcosa di grosso”.

Di questa scelta, pare che i due ne abbiano già parlato con le autorità britanniche e degli amici ancora all’interno del “royal circle”. “Essere considerata la nuova Lady Diana è sempre stato l’obiettivo principale di Meghan Markle” ha aggiunto l’esperto a GB News.

Uno sgarbo, di sicuro, nei confronti della Regina Elisabetta II, visto che il cognome Windsor era stato scelto proprio da suo nonno Giorgio V nel 1917, in sostituzione di Saxe-Coburg and Gotha, ritenuto ai tempi troppo tedesco, nell’ambito della Grande Guerra. Ma non solo, anche Re Carlo III, padre di Harry, ne rimarrebbe offeso, così come Charles, fratello di Diana e conte in carica della casata: “Charles Spencer potrebbe avere qualcosa di acuto da dire al riguardo, sarà furioso” ha commentato Petronella Wyatt, editorialista molto vicina ai Reali.

Intanto, oltre a dover buttare giù il boccone amaro della rottura del contratto con Spotify, i Sussex devono vedersela anche con il rifiuto da parte dell’ufficio brevetti statunitense di registrare il brand Archetypes, poiché troppo simile ad altri prodotti già esistenti, il che porterebbe a troppa confusione.