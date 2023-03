Spugna d’acciaio e vecchi calzini strappati, valgono oro: utilizzali sempre così

Mai buttare i vecchi calzini strappati, perché con una spugna d’acciaio possono diventare qualcosa di unico e soprendente.

Si parla spesso e volentieri di riciclo creativo e di come creare qualcosa di meraviglioso, mentre si aiuta la natura. I dati divulgati in questo ultimo periodo, secondo le stime, mettono l’accento su quelli che sono gli sprechi mondiali e l’accumulo pericoloso di spazzatura. Con dei calzini vecchi strappati e una spugna d’acciaio si potrà realizzare un oggetto da usare in casa oppure regalare. Proviamo a vedere insieme cosa e come fare?

Riciclare con i calzini vecchi strappati

Le regole del riciclo creativo sono sempre le stesse, con l’obiettivo non solo di ottenere degli oggetti per il fai da te da regalare o sfoggiare ma anche salvare l’ambiente. È importante usare solamente dei vecchi tessuti oppure oggetti, metterci un pochino di fantasia e poi provare a costruire quello che nessuno riuscirebbe mai a fare.

In questo caso è necessario avere:

Calzini vecchi strappati, meglio ancora se collant;

Una spugnetta d’acciaio;

Dei colori;

Cemento;

Cordino fine;

Vasetto piccolo in plastica;

Una ciotola e dell’acqua.

Sono tutti quanti elementi che si trovano facilmente e consentono di non buttare le calze vecchie e rotte, come i collant che si sfilano facilmente.

Procedimento e risultato finale

Una volta che tutto l’occorrente è a disposizione, si procede prendendo il vecchio paio di collant per metterci dentro un vasetto di plastica piccolo dalla forma ovale. In un recipiente a parte, creare il cemento mescolandolo con l’acqua.

Nel momento in cui si ha a disposizione una sostanza ricca e omogenea, si potrà iniziare il riciclo creativo. Il cemento ottenuto dovrà essere versato direttamente dentro la calza cercando di abbracciare in qualche modo il vaso.

Amalgamare bene con la mani. Con l’aiuto del cordino – tagliato in quattro o sei parti – si dovranno realizzare degli spicchi cercando di non far uscire il cemento. Si lascia asciugare sino a quando non si sarà ottenuta la forma di una zucca. È il momento di eliminare la calza e i cordini, prendendo il bellissimo vasetto che è stato realizzato. Ora si può verniciare di rosso e arancione, sia esternamente e sia internamente.

Con l’aiuto della spugnetta in acciaio si picchietta tutta la parte esterna, per creare le venature di una zucca. Lasciare asciugare completamente. Che cosa è stato ottenuto? In pochi semplici passi – divertenti – con questi strumenti si è potuto ottenere un vasetto per i fiori da regalare oppure sfoggiare.

Ovviamente, con lo stesso metodo si possono creare dei vasetti differenti a seconda di quello che si desidera. L’obiettivo è sempre lo stesso, ovvero poter riciclare tutto il possibile così da non buttarlo via. Una seconda vita degli oggetti è importantissima per guardare al futuro e preservare l’ambiente.