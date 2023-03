Spruzza questa miscela naturale sui sanitari e brilleranno senza sosta

Spruzza questa miscela naturale sui sanitari: ecco che potrai avere dei risultati davvero strabilianti e in poco tempo. Risultati assicurati grazie all’uso di questi prodotti che diventeranno i vostri migliori alleati. Il vostro bagno vi ringrazierà senz’altro.

Quando si è alla ricerca di qualche consiglio in fatto di pulizia, è sempre meglio scegliere prodotti naturali, soprattutto se si tratta dello sporco che si accumula in bagno. Ecco che qui di seguito sarà svelato il segreto per riuscire a pulire i propri sanitari in maniera eccellente.

Spruzza questa miscela naturale sui sanitari: ecco perchè

Come detto poc’anzi spesso si ha la necessità di avere a disposizione dei prodotti che siano in grado di aiutarci a liberarci dello sporco.

Soprattutto se si parla di calcare che si accumula nel proprio bagno.

In tal caso si può fare riferimento a una miscela naturale che senza chissà quale sforzo vi aiuterà ad avere una pulizia ottimale dei vostri sanitari.

A tal proposito va sicuramente detto che è importante che sia rispettata una manutenzione del proprio bagno in modo costante e regolare. Solo in questo modo possiamo far brillare i nostri sanitari: ma cosa possiamo utilizzare nel dettaglio per riuscire a rimuovere calcare e muffa?

Spruzza questa miscela naturale: perossido di ossigeno, ecco cosa serve

Sicuramente a tal proposito potete utilizzare il perossido di ossigeno che sembra essere un prodotto eccellente se si tratta di pulire al 100 per cento questa parte della propria casa.

D’altronde non crea danni e i risultati sono top. Ma nel concreto cosa occorre fare?

Innanzitutto dovete procurarvi un flacone spray all’interno del quale dovrete versare proprio un bicchiere di perossido di idrogeno al 3%. Lo stesso non deve essere diluito.

Dopodiché potete procedere e spruzzare la miscela ottenuta sulle superfici che desiderate pulire: piastrelle, sanitari etc.

Fatto questo potete attendere per circa 10 minuti affinchè il tutto riposi. Successivamente prendere una spugna e grazie a questa, dopo averla bagnata un po’, strofinate proprio per eliminare lo sporco. È arrivato ora il momento del risciacquo con acqua pulita.

Vedrete che le vostre superfici brilleranno e non poco.

Un altro trucco infallibile: ecco cos’altro utilizzare

Non c’è solo mica questo: potete anche provare un altro metodo che non fallirà.

Parliamo del bicarbonato di sodio che era utilizzato anche dalle nostre nonne per pulire la loro casa.

Per il suo potere abrasivo riesce davvero a rimuovere lo sporco e il calcare che tende ad accumularsi nel bagno.

Per riuscire a fare questo si può procedere alla preparazione di una pasta: dovrete mescolare un cucchiaio di perossido di idrogeno con 4 cucchiai di bicarbonato di sodio.

Fatto questo potrete utilizzare tale miscela sulle superfici da trattare attraverso l’uso di una spugna. Ora potete attendere circa mezz’ora e poi strofinate con un pennello.

Ora procedete al risciacquo con acqua calda e infine grazie a un panno asciugate tutto.

Grazie al bicarbonato potrete non solo liberarvi dello sporco ma anche neutralizzare quegli odori che proprio non vi piacciono.

Si può anche procedere aggiungendo qualche goccia di olio essenziale per rendere ancora più profumato il proprio bagno.

Altri consigli per la pulizia del bagno

E se volessimo avere altri consigli per la pulizia dei sanitari del proprio bagno?

Sicuramente ci sono: tra gli alleati più importanti che potete utilizzare abbiamo sicuramente l’aceto bianco che come la maggior parte di noi sa è davvero efficace in fatto di pulizie.

Se questo è opportunamente mescolato con il sapone di Marsiglia è in grado di assicurare risultati miracolosi.

A tal proposito bisogna procedere e mescolare un tazza di aceto con un piccolo cucchiaio di sapone di Marsiglia insieme a un litro di acqua calda.

Dopodiché si potrà applicare il tutto sui propri sanitari e sulle proprie piastrelle. Procedere poi con il risciacquo ma solo dopo aver atteso per qualche minuto.

Se invece volete nello specifico pulire le piastrelle della doccia potete usufruire di un’altra miscela efficace.

Utilizzate ammoniaca naturale insieme al sapone per piatti: basterà mescolare mezza tazza di detersivo per i piatti con una di ammoniaca e mezza di acqua tiepida.

Successivamente potete mettere una spugna nella miscela ottenuta e procedere con una pulizia accurata sulle superfici sporche. Dopodiché procedete con il risciacquo.

Insomma come si può notare, per poter ottenere una pulizia accurata basta solo utilizzare nel modo giusto prodotti naturali che non sono chimici e quindi non rischiano di creare alcun danno.

Parliamo di prodotti che abbiamo già in casa e che possono diventare i nostri alleati per pulire al meglio il bagno.

I sanitari e tutto quello che sarà pulito in tal modo brilleranno come mai hanno fatto e tutto senza fare un grande sforzo e senza spendere chissà quanto. Ecco che vale la pena provare questi trucchi infallibili a cui non rinuncerete più.