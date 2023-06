Spiagge italiane, questi mari sono pieni di meduse: occhio a dove fai il bagno

Spiagge italiane, attenzione a questi mari: proprio loro sono pieni di meduse. Occhio a dove fai il bagno, questi animali marini potrebbero morderti.

Sai quali sono i mari in cui è più probabile trovare le meduse? Ecco la lista che nessuno si aspettava. Attenzione a dove ti immergi, potresti dover fare i conti con una brutta sorpresa.

Cosa sono le meduse e perché i mari italiani ne sono pieni

L’estate è finalmente arrivata e chi ha atteso per mesi il sole caldo sulla pelle e le temperature alte, non vede sicuramente l’ora di iniziare la stagione balneare. Tantissimi gli italiani già in partenza: alcuni in ferie, altri invece a godersi un weekend di tranquillità e relax in qualche località balneare non troppo distante da casa.

A prescindere dal luogo in cui ci si trova, bisogna prestare attenzione a un pericolo comune, le meduse, che secondo alcune ricerche effettuate dai biologi marini, sono sempre più presenti nei nostri mari.

Questi invertebrati in realtà popolano il pianeta Terra da oltre 500 milioni di anni. Fanno parte della famiglia degli Cnidari e si distinguono sicuramente per la loro conformazione particolare.

Chi ha avuto un faccia a faccia con delle meduse, ha potuto infatti notare il loro corpo gelatinoso a forma di campana da cui fuoriescono i tentacoli e il tronco che ha una forma tubolare.

Secondo gli scienziati, il numero delle meduse nei mari è aumentato progressivamente nel corso degli anni a causa del surriscaldamento degli oceani e quindi per fattori prettamente climatici. Bisogna dunque stare attenti quando si fa il bagno, soprattutto se decidi di immergerti qui. Ecco i mari più popolati dalle meduse.

Spiagge italiane e meduse, questi i mari più pericolosi

Se c’è una minaccia concreta che ci preoccupa quando andiamo in spiaggia o ci immergiamo nel mare, sono le meduse. Il morso di questi invertebrati marini può causare prurito, arrossamento e dolore della pelle oltre che un’infiammazione dell’epidermide.

Sicuramente, non è bello rischiare che le meduse rovinino la nostra vacanza. La loro presenza sulle coste italiane è stata registrata soprattutto tra giugno e ottobre. Tuttavia, come hanno ricordato gli scienziati, a causa del surriscaldamento delle acque, la loro presenza è aumentata ed è possibile trovarle anche nei mesi meno caldi.

Sapevi che il caldo eccessivo non è amico delle meduse? Le temperature troppo alte possono far morire queste creature che prima di decomporsi rilasciano nelle acque una melma composta da cellule urticanti che possono provocare seri danni alla pelle.

Anche le spiagge italiane e i nostri mari sono pieni di meduse. Oggi ti facciamo un elenco dei posti in cui questi invertebrati marini adorano vivere. Siamo sicuri che non guarderai più queste località con gli stessi occhi o quantomeno da oggi presterai più attenzione a quando farai il bagno.

Ti diciamo immediatamente che le spiagge di Alghero, in Sardegna, sono piene di esemplari di meduse. Qui in particolare vive la Pelagia noctiluca. Si tratta di una specie particolare, in grado di emettere dei fasci di luce che irritano la pelle.

Anche nelle località balneari che affacciano sul Mar Adriatico ci sono tante meduse. Occhio pure alla Laguna di Venezia, alle spiagge – e di conseguenza al mare – del Salento, alle località di Fermo e Alba Adriatica.

In queste zone menzionate si è registrata la presenza della specie Rhizostoma plumo grande ben 50 cm e molto pericolosa. Nelle acque della Liguria e della Toscana troviamo invece gli esemplari di Velella, i meno pericolosi tra tutti.

In ogni caso, a prescindere dal luogo in cui decidi di trascorrere le tue vacanze estive o dalle acque in cui decidi di immergerti, presta sempre attenzione perché le meduse potrebbero spuntare da un momento all’altro.

Per sicurezza, ti consigliamo di tenere sempre con te prodotti specifici per le irritazioni da morso di medusa. Puoi trovare in tutte le farmacie lozioni, creme o pomate a base di cloruro di alluminio.