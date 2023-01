Spari in California durante il Capodanno cinese, diverse vittime

Una sparatoria si è verificata in California durante i festeggiamenti del Capodanno cinese. I media riportano di diversi feriti.

La zona dell’agguato è quella di Monterey Park, dove decine di migliaia di persone stavano celebrando il nuovo Capodanno lunare.

Sparatoria in California

Diverse persone sono rimaste uccise in California, durante i festeggiamenti per il Capodanno cinese a Monterey Park. A riportare la notizia sono i media statunitensi, che hanno riferito che all’evento erano presenti decine di migliaia di persone, radunatesi durante il pomeriggio di ieri per un festival della durata di due giorni.

Si tratta di un evento molto sentito, infatti è uno dei più grandi della regione. Erano circa le 22 ora locale quando la situazione è degenerata e come riportato dal Los Angeles Times, un testimone ha raccontato di aver visto persone gravemente ferite che venivano portate via in barella, verso diversi ospedali della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria sarebbe iniziata in una discoteca nelle vicinanze del luogo delle celebrazioni ma non è chiaro quante persone fossero a sparare.

Ora le forze dell’ordine stanno indagando e per farlo hanno recintato l’area e ascoltato alcuni testimoni ma molto lavoro c’è da fare, specialmente capire il movente dell’attacco.

Le indagini

Non è chiaro se siano scattati degli arresti e il bilancio non è ufficiale perché ci sono pochi particolari della vicenda e molto confusi. Dalle poche informazioni certe rese note dalla polizia, ci sarebbero almeno 10 vittime, in corso di identificazione.

Seung Won Choi, proprietario del ristorante che si affaccia sulla medesima strada dell’agguato, ha riferito ai media di aver visto tre persone precipitarsi nel suo locale, dicendogli poi di chiudere la porta a chiave perché avevano visto un uomo con la mitragliatrice.

È proprio queto l’elemento su cui si stanno concentrando gli agenti e se ci sono impianti di sorveglianza nella zona, potranno confermare la versione del ristoratore e fornire dettagli utili ai fini delle indagini.

Sul web intanto circolano molti video che mostrano una massiccia presenza delle autorità per mettere in sicurezza l’area e un costante via vai di ambulanze per una corsa contro il tempo per salvare i feriti.