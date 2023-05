Spari contro un bar a Napoli, bimba di 10 anni colpita da un proiettile: è in terapia intensiva

La piccola era con la madre e il padre – entrambi rimasti feriti – in un bar nel quartiere partenopeo di Sant’Anastasia.

Questa mattina sono stati ascoltati due ragazzi in caserma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a sparare sarebbero state due persone che poco prima sarebbero state cacciate dal bar, perché pare stessero infastidendo gli avventori. I due avrebbero esplosi diversi colpi di pistola contro il bar, colpendo la famiglia che stava consumando un gelato all’esterno dell’attività.

Sparatoria a Napoli: ferita una bambina di 10 anni

Sparatoria per le strade di Napoli, nel quartiere Sant’Anastasia. La scorsa sera – poco dopo le 21:30 – sono stati esplosi diversi colpi di pistola contro un bar. Diversi proiettili sono andati a segno, ferendo un’intera famiglia, madre, padre e figlia di 10 anni. È stata la piccola ad avere la peggio, perché il proiettile l’ha ferita allo zigomo. Mentre i genitori sono stati ricoverati all’ospedale Cardarelli di Napoli, la piccola è stata trasferita al nosocomio pediatrico Santobono.

Sottoposta a un intervento chirurgico, per estrarre il proiettile, la bambina è tuttora ricoverata in prognosi riservata, e – come riferisce l’Adnkronos – resterà sedata per le prossime 72 ore, durante le quali i medici del Santobono monitoreranno con attenzione tutti i suoi parametri.

La ricostruzione dei fatti

Stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti, a sparare sarebbero state due persone che poco prima sarebbero state cacciate dal bar, perché pare stessero infastidendo gli avventori. I due avrebbero esplosi diversi colpi di pistola contro il bar, colpendo la famiglia che stava consumando un gelato all’esterno dell’attività.

Il papà della bambina è rimasto ferito a una mano, la madre non ha riportato conseguenze, mentre un proiettile ha centrato in pieno la piccola, che ha riportato un forte trauma cranico.

Questa mattina due giovani sono stati ascoltati in caserma. Non è chiaro se siano stati sentiti in qualità di sospettati o di persone informate sui fatti. Al momento non è stato spiccato alcun provvedimento di fermo nei loro confronti.