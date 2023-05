Mobilità docenti, pubblicato l’elenco dei trasferimenti disponibili

Sono stati resi noti oggi gli elenchi mobilità docenti, ovvero la lista degli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento. Consultabili sul sito del ministero dell’Istruzione, per i docenti sarà anche possibile visionare lo stato della singola domanda. A tutti coloro che hanno fatto richiesta, è stata inviata una comunicazione via posta elettronica, sia in caso positivo che negativo. Gli interessati hanno avuto tempo fino al 21 marzo scorso per chiedere di cambiare sede di lavoro.

Sono disponibili da poche gli elenchi della mobilità docenti per l’anno scolastico 2023/2024. Una lista che era molto attesa dai docenti italiani, soprattutto, ovviamente, da quelli che avevano richiesto il trasferimento o il passaggio ad altra sede.

Come stabilito dall’OM n°36 del 1° marzo 2023, la data entro la quale presentare domanda era quella del 21 marzo scorso. L’elenco di coloro che ce l’hanno fatta è pubblicato sull’albo online dell’Ufficio territoriale scelto, con tanto di nominativo, seguito dall’istituto di destinazione, il punteggio ottenuto, il tipo di posto domandato e altri eventuali informazioni.

Si tratta pertanto di una lista completa, e che può essere consultata da chiunque lo desidera. A tutti coloro che hanno fatto domanda, è stata inviata risposta non solo all’Ufficio territoriale dove è stata fatta, ma anche tramite posta elettronica all’indirizzo mail fornito durante la compilazione della stessa.

E a ricevere comunicazione sull’esito della richiesta non sono stati solo gli insegnanti che hanno avuto un responso positivo, ma anche quelli che malauguratamente per ora non ce l’hanno fatta.

Per poter controllare i dettagli, è sufficiente entrare nel portale Istanze online, quindi procedere selezionando Altri servizi, Mobilità in organico di altro diritto e quindi la voce Interroga risultato. A questo punto il soggetto potrà accedere a tutta una serie di informazioni.

Tramite il portale, potrà cliccare la voce Iter della domanda, presente appunto a fianco di ogni domanda presentata. Inoltre potrà interrogare tutte le informazioni complete ed eventualmente rettificate dagli uffici preposti.

Per poter controllare approfonditamente il “fascicolo“, sarà sufficiente selezionare su Visualizza. Per verificare con velocità la situazione attuale della richiesta, basterà poi cliccare sulla funzione Visualizza risultato. Naturalmente si tratta di un’opzione disponibile solo successivamente alla pubblicazione dei risultati sui trasferimenti.

Tra gli uffici territoriali che hanno già pubblicato i risultati che, ricordiamo, sono aggiornati in tempo reale nel momento stesso in cui arrivano, troviamo quello di Milano, che ha pubblicato i risultati per tutti gradi della scuola, a partire dalla materna per arrivare a quella secondaria di II° livello. Tra le altre, anche Torino, Agrigento e Prato.