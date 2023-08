Spargilo sul terreno durante la semina: previene putrefazione di frutta e verdura

By

Spargilo sul terreno durante la semina: se farai questo potrai prevenire putrefazione di frutta e verdura.

In questo articolo si parlerà di un valido metodo naturale per la semina, per evitare che frutta e verdura possano rovinarsi. Vediamo di cosa si tratta.

Spargilo sul terreno durante la semina

Come accennato, si parlerà della coltivazione di frutta e verdura e nello specifico di un qualcosa che bisognerà spargere sul terreno durante la semina.

Sono tante le persone che coltivano verdura e frutta di vario tipo, dal momento che da quest’attività possono derivare diversi benefici e vantaggi.

Vantaggi, per esempio, correlati al fatto di potersi ritrovare a stretto contatto con la natura.

Ogni ortolano resta letteralmente incantato nell’osservari i frutti quando sono maturi, grandi e con colori accesi e brillanti.

Talmente belli e invitanti da risultare pronti per essere raccolti.

Che siano peperoni, pomodori, melanzane o altre tipologie di verdura e di frutta, la sensazione è sempre la medesima.

Malgrado ciò, bisogna tener presente che in questo genere di coltivazione possono verificarsi delle situazioni sgradevoli.

Questo accade quando, malgrado gli sforzi svolti, chi coltiva il terreno alla fine non riesce a ottenere i risultati migliori.

Ciò si verifica quando le verdure e i frutti iniziano ad avere dei colori più sbiaditi e a marcire.

Nel momento in cui si verificano tali accadimenti, allora è importante ricorrere subito ai ripari.

Successivamente troverete la spiegazione correlata a un rimedio molto efficace, da concretizzare in questi casi. Per saperne di più continuate a leggere qui di seguito.

Spargilo sul terreno durante la semina: di cosa parliamo?

Il rimedio che metteremo in rilievo riguarderà nello specifico la fase di semina di ortaggi e ciò che si utilizzerà in tal senso. Cosa vi servirà?

Munitevi di un grande quantitativo di gusci delle uova, visto che sono ricchi di minerali. Successivamente dovrete ridurli in polvere per poi aggiungerli alle piante.

Il 90% di calcio presente al loro interno rappresenterà la migliore fonte naturale di questo minerale e non potrà che essere un valido valore aggiunto, per prevenire situazioni spiacevoli come queste.

Prima di arrivare a sbriciolarli, però, dovrete eseguire dei passaggi intermedi.

Come procedere: ulteriori passaggi da seguire

Innanzitutto procedete lavando e asciugando bene i gusci, così da evitare odori sgradevoli e solo dopo potrete macinarli o sbriciolarli.

Con l’aggiunta della polvere derivante dai gusci di uovo dentro al terreno, potrete contare su un migliore assorbimento dei microelementi e su un aumento di resa delle colture piantate.

In tal modo si eviterà il cambiamento fisiologico della verdura e della frutta.

Potrete aggiungere, anche, il caffè alla polvere, visto che è colmo di azoto, per un ottimo fertilizzante naturale.

Il caffè come fertilizzante

Ecco che anche il caffè può essere utilizzato se si tratta di coltivare ortaggi e frutta, questo perchè può favorire, per esempio, la crescita di ravanelli o carote.

In tal caso sarà sufficiente aggiungere ai semi degli ortaggi citati i fondi di caffè e proprio durante la semina.

Nello specifico questo può essere fatto per il prezzemolo, basilico, more, mirtillii broccoli, mele, pomodori.

Non solo, i fondi di caffè potranno essere utilizzati per zucchine, mais, melanzane.

Ecco che quanto detto fa capire quanto sia utile e possibile utilizzare prodotti e metodi naturali come quello appena descritto.