“Barbie”, il film dei record che incassa più di Harry Potter

Un film che ha battuto ogni record, a partire da quello degli incassi. E alla regia c’è una donna. Stiamo parlando della pellicola “Barbie”. Ecco il perché del suo illimitato successo.

L’incasso, in tutto il mondo, ha superato il miliardo di dollari. Un successo senza precedenti che nemmeno la regista del film si aspettava.

Barbie, un film da record

Era il film che tutti stavano aspettando. Davanti ai tanti remake di cartoni animati che sono stati riproposti nel corso di questi ultimi anni, di lei, della bambola più famosa del mondo, nessuno aveva ancora mai parlato attraverso un film. Ed invece, eccolo qui: il film su Barbie, ora, è campione di incassi in tutto il mondo.

Quel mondo rosa che ha attirato non solo bambini e bambine, ma anche gli adulti che, incuriositi, si sono recati al cinema a guardare il film e a restarne stupiti. Come dicevamo, il film sulla bambola più famosa del mondo, diretto da una donna, Greta Gerwig. Sono passati solo 20 giorni dalla sua uscita al cinema e, già in tutto il mondo, è record di incassi.

Quasi un miliardo di dollari. È la prima volta che una pellicola di una regista donna raggiunge questi risultati al box office, tanto che è stato superato il precedente primato detenuto dalla collega Patty Jenkins, “Wonder Woman”. A interpretare Barbie c’è l’attrice Margot Robbie.

Il film è stabile, al primo posto nelle classifiche, da ben tre settimane e, solo negli Stati Uniti, sono già stati superati i 400 milioni di dollari di incasso. Mentre nel resto del mondo sono ben 500 i milioni incassati, molto più velocemente di qualsiasi altro film, anche più del maghetto Harry Potter.

Ha incassato più di 1 miliardo di dollari

Coloro che stanno supervisionando la distribuzione in tutto il mondo della pellicola non si aspettavano un successo così grande: “Non accade spesso che le performance di una pellicola ci lascino senza parole, ma Barbie ha spazzato via anche le nostre previsioni più ottimistiche” – hanno dichiarato.

Fino ad oggi, nella storia del botteghino e degli incassi al cinema, sono stati solo 53 i film che hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari e, fra questi, ci sono ben tre pellicole che sono state dirette da registe donne. Fra queste, oltre a Barbie, anche “Frozen” e “Frozen 2”, insieme a “Capitan Marvel”.

Tutti della Warner Bros hanno elogiato lo splendido lavoro della regista Gerwig: “E’ una testimonianza della sua genialità e del suo impegno nel realizzare un film che i fan di Barbie di ogni età vogliono vedere sul grande schermo”.

Un successo senza precedenti.