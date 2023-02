Spargilo in ogni vaso di fiori che hai in giardino: prenderanno vita all’istante

Questo è l’ingrediente chiave da spargere dentro tutti i vasi di fiori che si hanno in casa, per avere fiori bellissimi e profumati.

Per la cura delle piante ci sono tantissimi rimedi naturali e, tra questi, anche le spezie possono essere degli alleati da tenere in considerazione. Quando si desidera avere un giardino fiorito o un balcone colorato, un ingrediente in particolare può sicuramente fare la differenza in ogni momento della giornata. Serve soprattutto per sconfiggere i parassiti e per contrastare l’attacco di malattie di ogni tipo: scopriamo insieme che cosa usano gli esperti vivaisti?

Spezie per le piante: funzionano?

I vivaisti esperti consigliano sempre di non usare dei prodotti chimici, ma di optare quanto più possibile degli ingredienti di origine naturale. Le spezie, per esempio, vengono usate come insaporitori per i cibi oppure per il benessere quotidiano eppure le loro proprietà sono altamente raccomandate per avere piante belle e sane.

Un ingrediente in particolare è usato per sconfiggere ogni tipo di parassita, versato direttamente sul terreno per dare alla pianta la protezione di cui necessita.

Un solo ingrediente in ogni vaso per piante sane e belle

L’ingrediente naturale che viene usato dai professionisti del settore – e consigliato anche per uso domestico – è la senape in polvere. Ampiamente usata in cucina, questo ingrediente naturale è un vero alleato per la cura delle piante.

La sua formulazione è ricca di proprietà e vantaggi, tali da poter sconfiggere i parassiti che intaccano la pianta sino a farla morire. La senape non è tossica o chimica, per questo la sua azione insetticida non è pericolosa per gli altri esseri viventi.

Usarla è semplicissimo, infatti basterà un solo cucchiaio per ogni vaso da versare direttamente sul terreno. Subito dopo smuovere la terra e fare in modo che la senape venga assorbita, prima di innaffiare come si consueto. Una azione da svolgere una volta al mese, così che la pianta sia protetta dai parassiti e dalle lumache la attaccano ad ogni stagione.

Per i giardinieri questo è un fertilizzante naturale da usare sempre e per tutte le piante. Tra le sue proprietà uno sviluppo di benefici che nutrono la pianta dalla radice sino alle foglie, oppure usata come compost in primavera per una fioritura sana e potente.

Questo è un ingrediente riconosciuto per essere ricco di azoto e fosforo, fondamentali per le piante da frutto e da fiori.

Si usa per contrastare l’arrivo massivo delle formiche, non solo sulle piante ma anche sugli ortaggi come pomodori e cetrioli. Ottima anche contro i parassiti più invasivi o contro le lumache, capaci di nutrirsi della linfa della pianta sino a farla seccare e morire. La senape in polvere può essere usata in qualsiasi stagione e in ogni tipo di condizione atmosferica, ricordando che funge da schermo protettore contro i vari parassiti delle piante e da nutriente ricco di sali minerali.