Dopo 30 anni riaffiora sul lago di Garda: la scoperta che stupisce perfino gli studiosi

Una scoperta disarmante sul Lago di Garda: nella splendida cornice gli studiosi non hanno potuto fare a meno di ammirarla.

Il lago di Garda è una perla blu famosa in ogni parte del mondo, quasi come sospesa nel tempo dove tutto sembra fermarsi. È un posto per turisti e residenti, dove non manca nulla e si passa la maggior parte del tempo a camminare, rilassarsi e prendere il sole durante la bella stagione. La scoperta che è stata fatta ha meravigliato anche gli studiosi, con un impatto particolare da non sottovalutare non solo sotto un punto di vista paesaggistico.

Lago di Garda, la scoperta degli studiosi amata dai turisti

È uno scenario bellissimo che cambia colore a seconda della luce e l’orario del giorno. Il Lago di Garda è sicuramente uno dei punti strategici che il Nord Italia regala, dove ogni anno si sviluppano nuove insenature da conoscere e posti di sicuro interesse.

La nuova scoperta che è stata fatta è piaciuta ai turisti, che la vedono come una cartolina naturale da vivere, ma ha lasciato gli studiosi senza parole. Da qualche tempo infatti è possibile camminare lungo le bellissime acque del Lago di Garda e raggiungere l’isola dei Conigli a piedi.

Non è una magia ma l’effetto dell’abbassamento del livello del lago con conseguenze non positive. È emerso il lembo di terra che accompagna il visitatore sino all’Isola di San Biagio, con una passerella naturale che sembra fluttuare tra le acque blu del lago.

L’isola dei Conigli si raggiunge a piedi: la nuova scoperta

L’isola di San Biagio, oggi conosciuta come Isola dei conigli perché ai tempi abitata da questi simpatici animali, si può raggiungere solo via acqua e con una barca. È situata davanti a Manerba – Brescia – sulla sponda del Lago di Garda di competenza lombarda.

Nonostante la meraviglia di questo lembo emerso dall’acqua, gli esperti mettono l’accento sul fatto che in trent’anni durante l’inverno il lago non sia mai stato così basso. Oggi è possibile fare una passeggiata partendo da Torchio e sono tantissimi turisti che hanno approfittato di questo evento.

Quest’isola è da sempre considerata un piccolo gioiello incontaminato con prati verdi, cespugli, profumi naturali e con la presenza dei padroni di casa: tantissimi conigli oramai abituati alla presenza dei turisti.

Durante l’estate ci sono anche dei servizi per i visitatori, con chioschi e servizi igienici, sino alle ore 18 quando l’isola chiude al pubblico per conservare la sua integrità.

L’isola dal 2007 è privata, proprietà di un campeggio ed è previsto il pagamento del biglietto per accedervi. Un posto unico nel suo genere oggi raggiungibile anche a piedi e non solo in barca. Un evento particolare e gli studiosi sperano sia anche momentaneo: con l’arrivo delle piogge l’acqua dovrebbe tornare al suo livello classico, nascondendo il lembo di terra che ad oggi ha portato tantissimi turisti a piedi e in bici a percorrerlo.