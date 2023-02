Spargi l’origano sui piedi e preparati a quel che accade: non te l’aspetti

Ecco perché tantissime persone stanno spargendo l’origano sui piedi. Ciò che accade è davvero incredibile e e inaspettato.

Vi sveliamo un procedimento incredibile che vi aiuterà a far tornare i vostri piedi sani come un tempo. Tutto quello che dovete usare è un’erba aromatica che siamo sicuri che avete già in cucina.

Origano, tutti i benefici di questa pianta

L’origano è una pianta aromatica molto comune, spesso utilizzata come spezia in cucina, ma spesso ignorata per i suoi benefici per la salute. Questa pianta contiene numerosi composti naturali che possono fornire numerosi benefici per la salute.

Contiene molti composti antiossidanti che possono aiutare a prevenire i danni cellulari causati dai radicali liberi. Questi composti includono acido rosmarinico, acido caffeico e flavonoidi come la luteolina e la quercetina.

L’olio essenziale di origano è stato dimostrato efficace contro numerose infezioni batteriche e virali, tra cui la salmonella e l’E. coli. Inoltre, è stato dimostrato che i suoi composti sono efficaci contro l’herpes e il virus dell’influenza.

L’origano è anche utile per combattere le infezioni fungine, come la candida. Il suo olio essenziale ha dimostrato di avere proprietà antifungine potenti, riducendo significativamente la crescita di candida in vitro.

L’acido rosmarinico presente nell’origano ha dimostrato di avere proprietà anti-infiammatorie, aiutando ad alleviare il dolore e l’infiammazione associati a molte condizioni di salute.

Può aiutare a migliorare la digestione, riducendo la sensazione di gonfiore e la nausea. Inoltre, alcuni studi hanno suggerito che l’origano può aiutare a ridurre i sintomi della sindrome dell’intestino irritabile (IBS).

Alcune ricerche preliminari suggeriscono che l’origano potrebbe avere un effetto benefico sulla salute cardiovascolare. Uno studio condotto su topi ha dimostrato che il suo olio essenziale può ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi.

Ecco perché spargere l’origano sui piedi

Gli odori sgradevoli e i funghi ai piedi possono essere molto fastidiosi e imbarazzanti, soprattutto durante i mesi più caldi dell’anno. Fortunatamente, esiste un rimedio naturale che può aiutare a risolvere questi problemi: un bagno ai piedi all’origano e bicarbonato di sodio.

L’origano è una pianta aromatica che ha proprietà antifungine e antibatteriche naturali. Il bicarbonato di sodio, invece, è un composto alcalino che aiuta a neutralizzare gli acidi e le tossine presenti sulla pelle, riducendo così l’odore sgradevole dei piedi.

Per preparare questo rimedio, avrai bisogno di acqua bollente, origano secco e bicarbonato di sodio. Ecco come fare:

Ingredienti:

5 cucchiai di origano secco

1 litro di acqua bollente

2 cucchiai di bicarbonato di sodio

Inizia portando l’acqua a ebollizione in una pentola. Aggiungi l’origano secco alla pentola e fai bollire per circa 5 minuti. Spegnete il fuoco e lasciate raffreddare l’infuso a temperatura ambiente. Dopo che l’infuso si è raffreddato, versalo in una bacinella abbastanza grande da immergere i piedi.

Aggiungi due cucchiai di bicarbonato di sodio alla bacinella. Immergi i piedi nell’acqua e lascia in ammollo per circa 10 minuti. Dopo i 10 minuti, asciuga i piedi con un asciugamano morbido e pulito. Questo rimedio può essere ripetuto una volta al giorno per aiutare a prevenire e trattare l’odore sgradevole dei piedi e i funghi.