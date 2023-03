Spargi il sale sulle arance, cosa accade in casa dopo 5 minuti: inaspettato

Quasi nessuno lo fa, eppure basta provare a spargere il sale sulle arance e dopo cinque minuti accade qualcosa di incredibile.

Ci sono dei metodi completamente naturali che possono far pensare, quasi del tutto sconosciuti eppure usati dalle nonne in contesti differenti. Il sale sulle arance non è una pratica in uso, ma una volta scoperto quello che può fare tutti prepareranno questo ottimo rimedio naturale. Solo pochi ingredienti, un pizzico di fantasia e si potrà ottenere il proprio rimedio completamente naturale.

Sale sulle arance: a cosa serve?

Le nonne e gli esperti del pulito desiderano svelare qualche interessante segreto, con l’uso di rimedi naturali per la casa e non solo. I prodotti venduti sul mercato hanno delle formulazioni di altissimo livello, ma spesso ricchi di conservanti e inquinanti. Per spendere meno e usare la maggior parte di ingredienti naturali, il sale sulle arance si trasforma in qualcosa di unico.

Gli ingredienti sono:

4 arance;

4 cucchiai di sale fino o grosso;

4 bastoncini di cannella;

1 misurino di detersivo per pavimenti;

chiodi di garofano a piacere;

4 gocce di olio essenziale a piacere.

Procedere è facilissimo, infatti basterà prendere le 4 arance – sistemate dentro una pirofila quadrata – e aprirle in quattro parti per poi aggiungere un cucchiaino di sale in ognuna.

Subito dopo inserire un bastoncino di cannella per ogni arancia e dei chiodi di garofano lungo la superficie della pirofila. Arricchire con un misurino di detersivo per i piatti e l’olio essenziale, alla profumazione preferita (meglio se agrumata, in questo caso).

Si può mettere anche una arancia dentro il piattino e poi distribuirle in varie zone della casa. Come fare? Il procedimento è lo stesso di cui sopra, ma invece di una pirofila basterà sistemare le arance dentro dei piattini singoli. Poi si appoggiano in varie zone, come il bagno – la cucina – la camera da letto oppure lo sgabuzzino per eliminare tutti i cattivi odori.

Come si usa questo profumatore naturale

Il profumatore per ambienti è pronto e si potrà sistemare direttamente in bagno o nell’antibagno. Un insieme di ingredienti essenziali per assorbire i cattivi odori, sprigionare un ottimo profumo di pulito e avere sempre una bellissima sensazione di relax.

Perché aggiungere il sale? Il profumatore ha anche un altro uso fondamentale per il bagno e le zone umide della casa. Aggiungendo del sale si potrà sfruttare l’azione potente per contrastare l’umidità e la formazione della muffa: questo ingrediente naturale assorbe ed elimina germi e batteri.

Ovviamente le arance possono essere usate in diversi modi, profumando tutti gli ambienti della casa. Un metodo della nonna è quello di non buttare le scorze e sistemarle lungo i termosifoni. Con l’aiuto del calore, tutte le proprietà dell’arancia si propagheranno per gli ambienti per una profumazione unica e personalizzata.