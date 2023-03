Bonus 2500 euro da richiedere subito, ma solo se non hai superato questi anni

Un bonus da 25000 euro che potrà essere richiesto subito, ma solo se si risponde a determinati requisiti e se non si superano questi anni.

In un momento di forte indecisione e crisi generale, i bonus arrivano per aiutare e agevolare una determinata categoria di persone. Sono studiati appositamente per erogare del denaro contante o per ottenere delle detrazioni, a seconda dell’uso o del contesto. Il Governo Meloni mette a disposizione una serie di strumenti nuovi o completamente rivisitati al fine di poter dare una mano a più persone possibili. Non è tutto, infatti alcuni possono anche dare una mano nel lavoro come questo bonus 2500 euro dedicato ad una categoria in particolare.

Crisi economica e bonus: quali sono le novità dal Governo?

Crisi e difficoltà economiche sono all’ordine del giorno e ci sono moltissime domande che i cittadini si pongono. Una tra tutte quella di poter arrivare a fine mese, provare ad avere degli aiuti concreti e ottenere opportunità per la propria professione.

Il Governo mette a disposizione dei bonus e degli aiuti, come accennato alcuni sono nuovi e altri invece rimessi a punto per abbracciare una categoria più ampia. Il nuovo bonus 2500 euro è dedicato ad una categoria di persone in particolare, studiato appositamente per agevolare l’entrata nel mondo del lavoro.

Si tratta del bonus patente per autotrasportatori, aiutando i soggetti interessati a conseguirla e poi iniziare a lavorare. La domanda potrà essere presentata dal 13 febbraio 2023 in poi al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.

Questo è un bonus destinato a questa categoria di soggetti, con il desiderio di poter prendere la patente da autotrasportatori e iniziare una nuova attività.

Bonus 2500 euro, a chi è destinato?

Come anticipato, questo aiuto da 2500 euro potrà essere richiesto dai soggetti maggiorenni sino ai 35 anni. L’obiettivo primario è quello di poter prendere la patente per la guida di mezzi che trasportano persone o merci. Il Bonus è attivo anche per coloro che vogliano usufruire delle abilitazioni a livello professionale.

I soggetti che hanno compiuto 36 anni possono accedere al bonus, ma al momento della domanda dovevano avere ancora 35 anni.

A cosa serve nello specifico? È un bonus che copre circa l’80% di tutte le spese sostenute per prendere questo tipo di patente. Il limite massimo è di 2.500 euro e si potrà richiedere solamente una volta.

Per presentare la domanda si accede al sito web ufficiale del Ministero del Turismo, compilando il form e inviando tutti i documenti richiesti.

Le spese sostenute vengono quindi coperte da questa somma in erogazione, per un totale di 2500 euro. Le patenti in oggetto sono C – C1E – CE e anche la Carta di Qualificazione per il Conducente. Un consiglio: presentare la domanda immediatamente, perché dopo il controllo si avvia l’erogazione partendo dall’ordine cronologico della ricezione delle domande sino ad esaurimento fondi (che si rinnovano di anno in anno).