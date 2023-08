Sparatoria in Florida, quattro vittime

Quattro persone sono morte per una sparatoria in Florida, avvenuta all’interno di un negozio. Fra le vittime anche colui che ha aperto il fuoco.

Un altro episodio simile si è verificato anche in Oklahoma, durante la partita di calcio organizzata da un istituto scolastico e in questo caso è morto un ragazzo di 16 anni. Solo questa mattina abbiamo affrontato l’argomento riportando di una sparatoria a Pasadena che per fortuna non ha provocato morti però di tratta comunque nel complesso di una situazione che veramente è sfuggita di mano, quella del possesso di armi in America. Non viene regolarizzato abbastanza e non ci sono sufficienti controlli su chi le richiede, così si verificano questi eventi che possono essere causati da incidenti o squilibrati. Vediamo cosa è successo nel negozio in Florida, l’evento che oggi ha portato al maggior numero di morti.

Sparatoria in Florida

In Florida un uomo si è barricato all’interno di un negozio, dove per ore ha creato il panico prima dell’arrivo della polizia che lo ha neutralizzato. È accaduto nella cittadina di Jacksonville, dove 4 persone sono morte. Si tratta di alcuni clienti che si trovavano all’interno dello store.

Non è chiaro cosa sia successo e per quale motivo l’uomo abbia aperto il fuoco, quel che è certo è che la polizia si è trovata costretta a intervenire immediatamente e prendere una decisione drastica. Giunti sul luogo dopo l’allarme lanciato dai testimoni, gli agenti delle forze dell’ordine hanno visto che l’uomo si era barricato all’interno del punto vendita della catena Dollar General e non intendeva uscire.

L’edificio era circondato e i clienti rimasti chiusi dentro insieme a quel pazzo erano in serio pericolo. Così, per paura che la situazione degenerasse ulteriormente, la polizia ha sparato ponendo fine al panico di tutti i presenti. L’uomo si è accasciato a terra e, come riportato dal sindaco Donna Deegan che è stato il primo a riferire l’accaduto, al loro arrivo i soccorritori sanitari hanno trovato i corpi di 4 persone e altri due clienti feriti.

Del caso si occupa l’Fbi. La sparatoria arriva nel giorno del quinto anniversario di quello che è conosciuto come Landing Shooting, ovvero lo scontro a fuoco avvenuto nel 2018 sempre a Jacksonville, durante un torneo di videogame. In quelle circostanze il killer David Katz ferì 10 persone e poi si tolse la vita. Proprio nei gironi scorsi i media locali avevano parlato di questo triste anniversario che ricorda ai residente un giorno tragico per la città della Florida, ora la cronaca si macchia di nuovo di un caso analogo, ma non è l’unico di queste ore.

Altre sparatorie in poche ore

In poche ore ci sono stati altri due casi, sempre negli Usa. Del primo ci siamo occupati questa mattina, ovvero la sparatoria a Pasadena che in realtà è avvenuta ieri in tarda serata. Questa sarebbe giunta al culmine di una rissa ma non ha generato vittime, solo alcuni feriti che sono stati portati in ospedale per accertamenti.

L’inizio dell’evento sarebbe stata una rissa iniziata a parole, proseguita con aggressioni fisiche e infine culminata con colpi di arma da fuoco.

Tornando ad oggi invece, un’altra sparatoria si è consumata in Oklahoma, durante una partita di football organizzata dal liceo di Choctaw. Qui è rimasto ucciso un 16enne e ci sono 4 feriti.

Chi ha iniziato lo scontro ha sparato dal settore ospiti dopo una discussione in cui i toni sono diventati sempre più accesi. Gli animi si sono scaldati probabilmente per motivazioni inerenti la partita in corso e così, anche a causa del fatto che sia quasi normale in questi Paesi andare in giro con delle pistole, qualcuno ha fatto fuoco.

A riportare il bilancio e i dettagli della vicenda è stata la Cnn: un 16enne ucciso, un uomo di 42 anni ferito al petto e operato d’urgenza, una donna ferita a un gamba e di studentesse che hanno riportato fratture dei polsi e delle gambe nel tentativo di fuggire, cosa che stavano facendo tutti e infatti si è creata una calca di gente impressionante.

Attimi di panico in entrambi gli episodi, anzi in tutti e tre se consideriamo anche la sparatoria di Pasadena. Ma la lista è molto lunga ed è incredibile che dopo le belle parole di cui si riempiono la bocca i politici americani in merito di strette sulla vendita delle armi, non sia ancora stato fatto nulla di concreto.