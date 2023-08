Pensavano fosse una semplice pietra, ma quando scoprono cos’è si agitano

Marito e moglie trovano una grossa pietra ma non si rendono conto della scoperta sensazionale che hanno fatto. Cos’è successo.

Accade tutto su una spiaggia del Lancashire, in Irlanda. Gary e Angela Williams, marito e moglie, passeggiano amabilmente sulla riva, con l’acqua che lambisce i loro piedi. A un certo punto, però, sentono odore di pesce marcio, e guardandosi intorno intravedono una grossa pietra dalla quale sembra provenire la puzza. I due coniugi ancora non sanno di aver fatto una scoperta che gli cambierà la vita.

Trovano una grossa pietra: è ambra grigia

Come hanno scoperto in seguito, Gary e Angela si trovavano di fronte a un blocco di ambra grigia. Si tratta di una sostanza prodotta dall’apparato digerente dei capodogli, rara e ricercata perché è utilizzata nella profumeria d’èlite. In natura, infatti, ci sono davvero pochi esempi di animali che creano naturalmente delle sostanze aromatiche concentrate, come nel caso della puzzola o del castoro.

Le sostanze che producono, prima di essere sfruttate in profumeria per il loro aroma, contengono feromoni. Ciò significa che gli animali che le producono le utilizzano per comunicare con gli esemplari del sesso opposto o con possibili rivali.

Lo stesso vale per l’ambra grigia, che probabilmente è utile ai capodogli per dare agli altri esemplari informazioni su identità, dieta, età e stato di salute dell’individuo che la emette. Con l’intervento dell’uomo, l’ambra grigia è diventata una delle più pregiate fragranze derivate dagli animali.

Produzione e impiego dell’ambra grigia

L’ambra grigia è, in fin dei conti, una secrezione dell’intestino dei capodogli. Quando questi ultimi si cibano di molluschi cefalopodi, il loro intestino si infiamma, perché si tratta di animali particolarmente indigesti. Per aiutare il capodoglio a digerire, il suo stesso intestino produce una sostanza che si indurisce attorno alla parte dei molluschi difficile da digerire, cioè il becco.

In questo modo, si crea un blocco solido che calma l’infiammazione, che altro non è che l’ambra grigia. Quest’ultima è nera e puzzolente quando è fresca, ma quando si secca assume un colore grigio e un aroma simile al tabacco. L’ambra grigia è utilizzata in profumeria come fissante per le fragranze, ed è sempre più rara.

Questo sia perché è possibile trovarla solo mentre galleggia o quando si deposita a riva, e sia perché da tempo ormai la caccia al capodoglio è interrotta. D’altra parte, tuttavia, l’industria cosmetica richiede sempre più fissanti per le proprie fragranze, perciò si è reso necessario trovare delle alternative sintetiche a questo materiale naturale.

Per lo stesso motivo, trovare un blocco di ambra grigia letteralmente ai nostri piedi, come è capitato ai coniugi Williams, è un vero e proprio colpo di fortuna, soprattutto se pensiamo al valore economico che questo materiale così raro può raggiungere. Basti pensare che il blocco trovato per caso da questa coppia pesava poco più di un chilo e mezzo, ed è stato stimato ad un prezzo di addirittura 50.000 sterline!

Cosa ci insegna questa storia? Certo, che la natura non smette mai di stupirci e insegnarci qualcosa, ma anche che ogni tanto vale la pena di fare una passeggiata sulla spiaggia, non si sa mai quali scoperte interessanti si possono fare.