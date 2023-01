Sparatoria in California, killer ancora in fuga: 10 morti e 19 feriti

Avrebbe usato una mitragliatrice il killer, ancora in fuga, artefice della sparatoria in una discoteca a Monterey Park in California.

A circa 16km da Los Angeles la sparatoria che ha coinvolto circa 30 persone, delle quali 10 hanno perso la vita mentre 19 sono state ferite. Il killer, che avrebbe sparato con una mitragliatrice tra la folla durante le celebrazioni del capodanno lunare cinese, sarebbe ancora in fuga: la polizia rimane sulle sue tracce.

California, sparatoria a Monterey Park: ancora in fuga il killer

E’ di 10 vittime il tragico bilancio della sparatoria avvenuta nella mattinata di oggi in California (alle 7:00 circa ora Italiana, 22 ora locale) come confermato alla stampa dallo Sceriffo Andrew Meyer. Un uomo, probabilmente armato di mitragliatrice, ha dato via a una folle sparatoria colpendo circa 30 persone (19 i feriti) all’uscita di una discoteca di Monterey Park, cittadina a 16km da Los Angeles di 60mila abitanti, quando si erano appena conclusi i festeggiamenti per il capodanno lunare cinese.

Il Los Angeles Times ha intercettato il proprietario di un ristorante di pesce sulla Garvey Avenue, situato difronte alla discoteca dove è avvenuto l’agguato. Seung Won Choi ha riferito di aver visto un uomo armato di mitragliatrice, bianco e di grossa corporatura, aggirarsi nei dintorni del quartiere con altre munizioni e mentre stava ricaricando l’arma. Tre persone erano scappate per trovare rifugio proprio al suo ristoratore invitandolo a rientrare e a chiudere la porta a chiave.

I feriti sono stati portati in questo momento in vari ospedali della zona. Sempre secondo le testimonianze riportate dalla stampa locale, alcune persone sarebbero state soccorse sul posto; un uomo era stato curato con una benda sul braccio, un altro in barella caricato sull’ambulanza in gravi condizioni. Sono 10 i feriti in ospedale, afferma ancora la Sceriffo, che parla di alcuni in condizioni mentre altri in condizioni più critiche.

Nessuna motivazione: si indaga sulla dinamica della sparatoria

La polizia non ha ancora fornito la dinamica con cui sarebbe avvenuta la sparatoria. In questo momento non è noto nemmeno il motivo che ha portato il killer a sparare sulla folla al di fuori della discoteca di Monterey Park.

La città di Monterey Park, situata nella San Gabriel Valley ha una popolazione per il 65% di cittadini asiatico americani. E’ uno dei sobborghi più ricchi di supermercati, locali e ristoranti asiatici, e i festeggiamenti per il capodanno lunare si sarebbero dovuti concludere nella serata di oggi. Tutti gli eventi però sono stati annullati a causa della sparatoria, lo ha confermato il capo della polizia Scott Wiese.