Addio brufoli e punti neri: con il segreto delle estetiste saranno un brutto ricordo

Brufoli e punti neri, addio con questo rimedio. Il segreto delle estetiste finalmente svelato: la tua pelle tornerà a respirare.

Anche tu combatti sempre contro brufoli e punti neri? Continua a leggere. Abbiamo la soluzione che fa al caso tuo. Il segreto delle estetiste ti salverà la pelle.

Brufoli e punti neri, le imperfezioni della pelle via con ingredienti naturali

Brufoli e punti neri sono le imperfezioni contro cui tutti, uomini e donne, talvolta anche i bambini soprattutto nella fase dell’adolescenza, si ritrovano a combattere. Tante sono le ragioni che possono portare allo spuntare sul nostro bellissimo viso di questi nemici dell’epidermide.

Alcuni fattori più comuni riguardano per esempio lo stress, i prodotti per make-up troppo forti o non adatti alla nostra pelle ma anche la cattiva alimentazione fatta di cibi spazzatura o particolarmente grassi.

Se è vero che in alcuni casi l’aiuto del dermatologo è di fondamentale importanza perché è necessario ricorrere a prodotti specifici e dermatologicamente testati, in altri casi, i brufoletti e i punti neri possono sparire anche utilizzando dei prodotti naturali.

Pronta a scoprire in che modo puoi sbarazzarti di queste impurità della pelle? Preparati a rimanere a bocca aperta. Il prodotto che andrai a creare in pochi minuti cambierà per sempre la tua vita.

L’elisir magico per le impurità della pelle

La pelle, così come i capelli, è il bigliettino da visita delle persone, in particolare delle donne che spesso si ritrovano a ricoprire brufoletti o punti neri attraverso l’utilizzo di prodotti da make-up piuttosto pesanti.

Sai che da oggi puoi dire basta a queste impurità o imperfezioni della pelle semplicemente creando con le tue proprie mani un elisir naturale? Ti basta un ingrediente per dire addio a brufoli e punti neri. Pronta a scoprire di che cosa si tratta? Te lo diciamo subito.

Prima di realizzare il tuo tonico per il viso, ti diamo alcune raccomandazioni che valgono in generale per tutti. Ogni mattina e ogni sera devi pulire la tua pelle con acqua fresca e utilizzando saponi neutri o dermatologicamente testati in modo da aprire i pori e lasciare che la tua epidermide respiri.

Passiamo ora alla ricetta. Ti diciamo subito che questo Elisir vale per tutti i tipi di pelle, anche per quelle grasse e secche. L’ingrediente che dovrai procurarti è l’alloro. Te ne servono 10 foglioline che andrai a mettere in un recipiente all’interno del quale verserai 100 ml di acqua calda.

Ricopri la tua ciotolina con un coperchio o con un piatto e lascia in posa per due ore. Trascorso questo arco temporale, versa il contenuto della tua ciotolina in un bicchiere e al suo interno spremi un cucchiaino di succo di limone. Il tonico è pronto.

Ora non ti resta che applicarlo sulla pelle. Vedrai che le foglie di alloro faranno miracoli per la tua epidermide. Come devi procedere? Prendi un dischetto di cotone ed inumidiscilo nella tua soluzione. Inizia poi a passarlo sul viso massaggiando la pelle: già dopo dieci minuti i pori saranno puliti e rassodati e i brufoli inizieranno a scomparire lentamente dal tuo viso così come anche gli antiestetici punti neri.

Le foglie di alloro hanno delle proprietà straordinarie. Esse sono in grado di uccidere funghi, batteri e germi che spesso si depositano sulla nostra pelle. Mentre il limone, che è anche un antinfiammatorio naturale, renderà l’epidermide rassodata, fresca e luminosa andando a distendere anche le rughe più profonde del viso.

Preparati dunque a dire addio all’acne, ai brufoletti e ai punti neri con questa semplice miscela di succo di limone e di alloro. Questo Elisir vale più di mille creme in commercio. Come puoi vedere, è semplice realizzare dei tonici anche a casa propria, senza ricorrere a prodotti che il più delle volte non fanno altro che rovinare ancora di più la nostra pelle otturandone i pori.