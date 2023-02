Sparatoria alla Michigan State University, un morto e diversi feriti

By

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, questa volta si è verificata all’interno dell’università pubblica Michigan State University, tre vittime e almeno 5 feriti.

Il killer si è suicidato per una ferita autoinflitta, subito dopo la sparatoria è fuggito e sono partite immediatamente le ricerche. Il Campus è attualmente in lockdown. Alcuni dei feriti sono in pericolo di vita.

Nella serata del 13 febbraio 2023 poco dopo le ore 20:30 in Michigan, 02:30 di notte in Italia, si è verificata l’ennesima sparatoria questa volta all’interno dell’università pubblica situata in Michigan.

Secondo le prime informazioni che si hanno a disposizione qualcuno ha aperto il fuoco all’interno di diversi luoghi presenti nel campus universitario. Il primo attacco si è verificato nei pressi dell’edificio accademico conosciuto con il nome di Berkeley Hall.

Dopo circa un’ora dal primo attacco si è verificato, il secondo attacco vicino al complesso sportivo che è conosciuto come IM East. Secondo quanto riportato dalle autorità in un primo momento il sospettato autore di questa sparatoria è riuscito a fuggire, secondo quanto riportato dalle autorità era armato e a piedi.

La polizia, nei primi momenti dopo la sparatoria lo ha descritto come una persona di colore che indossava una maschera, di bassa statura e con delle scarpe rosse. Ha anche diramato due immagini che lo raffiguravano.

Il Killer è poi stato ritrovato morto secondo quanto riportato dalla polizia per una ferita autoinflitta. Dopo i due attacchi si sono registrati tre vittime e almeno 5 feriti, diversi dei quali sono attualmente in pericolo di vita.

Subito dopo gli attacchi gli agenti predisposti alla sicurezza del Campus Universitario hanno diffuso la notizia della presenza di “diversi feriti” a causa della sparatoria. Gli stessi agenti hanno invitato tutte le persone presenti nel Campus a cercare un riparo.

Emily Guerrant, la portavoce del campus, ha poi diffuso la notizia della presenza della prima vittima. Il Michigan State University è attualmente chiuso e in lockdown. All’interno dell’auditorium si trovano chiuse diverse persone che si trovavano li per tenere il meeting del consiglio scolastico.

A nessuno è permesso uscire, tutte le attività sono state sospese sia quelle didattiche che quelle sportive e anche quelle amministrative. La sospensione sarà almeno per 48 ore. Gli studenti che frequentano il campus universitario sono stati invitati a non avvicinarsi all’università.

Alle operazioni di ricerca sono stati coinvolti anche gli agenti dell’FBI. I feriti della sparatoria sono stati trasportati all’E.W. Sparrow Hospital situato nella città di Lansing. Non si sa però con certezza né le condizioni dei feriti né il numero esatto dei feriti.

L’Università Michigan State University si trova a East Lansing, una cittadina universitaria che si trova vicino alla capitale del Michigan Lansing. Questa università è una delle più importanti università pubbliche situate sul territorio americano.

È stata fondata nel 1855 e ogni anno conta più di 50 mila persone che la frequentano tra studenti e insegnanti.

Ha dare la notizia delle tre vittime e dei 5 feriti è stata la polizia dell’università che attraverso un Tweet, sul famoso social network, ha annunciato “Ci sono tre vittime confermate”.