Il potentissimo fungicida casalingo per le piante: basteranno questi 3 ingredienti

Solo tre ingredienti per preparare questo ottimo fungicida casalingo: le piante ringrazieranno con fiori belli e sani.

Succede spesso e volentieri che le piante di casa possano presentare dei funghi e parassiti sulle foglie. Gli esperti concordano sul fatto che ogni pianta sia diversa, così come il trattamento che dovrebbero avere. In generale, ci si si può affidare agli ingredienti completamente naturali: un fertilizzante con tre ingredienti di uso comune che uniti tra loro si trasformano in un fungicida perfetto.

Fungicida per le piante: i potenti ingredienti naturali

I fertilizzanti negli ultimi tempi vengono preparati con soli scarti di cibo oppure direttamente con le bucce di frutta e verdura. Gli ingredienti naturali possiedono infatti tantissime proprietà, ma anche dei nutrienti che possono aiutare la pianta a rimettersi in sesto.

Quando le piante sono state colpite dai funghi entrano in scena tre potenti ingredienti naturali che, uniti tra loro, diventano un potente fungicida da usare nell’immediato. Gli ingredienti sono i seguenti:

1 testa di aglio completa di buccia

2 cucchiai di cannella in polvere

1 bicchiere di latte

1 litro di acqua

Le proprietà dei tre ingredienti sono particolari, infatti contengono una serie di nutrienti per la pianta oltre ad avere il potere di contrastare l’attacco dei funghi o dei parassiti in generale. Formano una patina che elimina la loro presenza sino a rendere la pianta nuovamente bella, sana e ricca di fiori colorati.

Come si prepara e usa il fungicida?

Preparare la sostanza fungicida con ingredienti naturali è facile:

Prendere l’aglio e sminuzzarlo completamente con la buccia (125 grammi ogni litro di acqua)

Prendere la pentola con un litro di acqua e aggiungere l’aglio

Inserire il coperchio e lasciare macerare per 24 ore.

Subito dopo si aggiunge la cannella in polvere e si mescola delicatamente. Il composto con i due ingredienti dentro l’acqua dovrà bollire per circa 30 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Una volta che il composto si è raffreddato, filtrare completamente all’interno di una ciotola in vetro. A questo punto si versa il bicchiere di latte e si mescolano tutti e tre gli ingredienti.

La sostanza è pronta per essere usata sulle piante che presentano dei funghi particolari. Per farlo basterà mettere il liquido all’interno di uno spruzzino, così che la miscela dei tre ingredienti vada direttamente sulle foglie e sul fusto.

Alcuni vivaisti preferiscono versare il composto sulla terra, innaffiando bene così da nutrire e dare alla pianta un insieme di ingredienti naturali che la aiutano a sconfiggere il fungo. Ogni quando usarla? Sempre, non appena la pianta viene attaccata da un fungo o da un batterio.

Per sicurezza, rivolgersi sempre ad un vivaista esperto che potrà confermare o meno se una determinata pianta abbia necessità di un intervento diretto con altri ingredienti. Si precisa che l’aglio, la cannella e il latte non sono comunque nocivi per le piante e ricchi di proprietà.