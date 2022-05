Spagna e Regno Unito temono l’avanzata russa in Africa

I ministri della Difesa di Spagna e Regno Unito chiedono all’Alleanza Atlantica di non guardare solo ad est al prossimo vertice di Madrid.

Spagna e Russia avvisano la Ue della minaccia Russia in Africa

I ministri della Difesa di Spagna e Regno Unito, rispettivamente Margarita Robles e Ben Wallace, mercoledì hanno avvertito la NATO del rischio rappresentato dalla crescente penetrazione della Russia in Africa.

In un momento in cui l’Alleanza Atlantica punta a neutralizzare la minaccia di Mosca nell’Est Europa, il ministro spagnolo ha descritto la situazione in Africa come “molto preoccupante” e, ha alluso a fenomeni come la diffusione del jihadismo e la presenza militare russa attraverso il suo esercito regolare, o quella d compagnie di mercenari come la Wagner.

“La NATO non può rimanere indifferente a questa situazione”, ha sottolineato Robles. Da parte sua, il ministro britannico ha sottolineato che Putin sta “corrompendo i governi” in Africa e ha avvertito che “se può usare i flussi migratori come arma in un angolo d’Europa, può usarli anche in un altro modo“, alludendo alla migrazione crisi provocata lo scorso anno dalla Bielorussia, alleata di Mosca, al confine con la Polonia.

Al vertice di Madrid, il 29 e 30 giugno, la Nato deve approvare il suo nuovo Concetto Strategico, in cui la Spagna vuole compensare il rischio di un’eccessiva inclinazione dell’organizzazione verso est, guardando anche a sud.

La Nato deve guardare anche a sud, non solo ad est

Wallace ha sottolineato che la Nato “non deve attenersi ad un solo quadro geografico”, mentre Robles ha assicurato che, “malgrado l’esistenza di una brutale guerra aperta in Europa”, il documento finale rafforzerà “l’idea di cooperazione ed equilibrio difesa a 360 gradi, e guarda al futuro”.

La guerra in Ucraina, in cui entrambi i paesi affermano di agire “fianco a fianco”, è stata al centro di gran parte della conferenza stampa congiunta che Robles e Wallace hanno tenuto a Madrid, in occasione della prima visita in Spagna di un segretario alla Difesa Britannico da 17 anni.

Wallace ha avvertito della possibilità che Putin cercherà di compensare il fiasco del suo esercito in Ucraina, intimidendo altri paesi con la sua potente flotta da guerra e, ha chiesto al leader russo di “smetterla di rubare” grano ucraino e revocare il blocco dei suoi porti, perché la scarsità di grano può causare una carestia mondiale.

Alla domanda dei giornalisti, ha negato senza mezzi termini che il rinforzo della Marina britannica a Gibilterra, dove la nave pattuglia HMS Trent ha stabilito la sua base, rappresenti una minaccia per la Spagna.

“È un mito, non è vero. Non viene utilizzato in alcun modo contro la Spagna. Viene utilizzato come base per le nostre forze solo se agiscono insieme nel Mediterraneo perché siamo alleati”, ha assicurato.